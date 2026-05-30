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Champions League

El PSG luchó y es bicampeón de Europa

El equipo parisino comenzó perdiendo desde el arranque, logró reponerse y levantó su segunda orejona consecutiva.

PSG se coronó bicampeón de la Champions League, luego de empatar 1-1 e imponerse 4-3 en los penales a Arsenal, en el Estadio Puskás Arena de Budapest, Hungría.

En el tiempo reglamentario, Kai Havertz puso en ventaja al equipo inglés, a los 6 minutos, pero Ousmane Dembélé, de penal, lo igualó a los 64.

El empate se mantuvo en el alargue, pero en la definición por penales el club francés tuvo mejor puntería para repetir el título del año pasado.

Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi y Lucas Beraldo marcaron para los franceses, mientras que David Raya le contuvo el disparo a Nuno Mendes.

El equipo inglés tuvo los aciertos de Viktor Gyökeres, Declan Rice y Gabriel Martinelli. Eberechi Eze y Gabriel Magalhaes erraron su disparo.

El conjunto francés conquistó la segunda Champions League de su historia y la segunda consecutiva, algo que ningún club lograba desde el tricampeonato de Real Madrid entre 2016 y 2018.

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