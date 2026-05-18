El proyecto que podría cambiar para siempre el manejo de abusos y violencia en clubes mendocinos

La Comisión de Género, Equidad y Diversidad del Senado de Mendoza inició el tratamiento de un proyecto de ley que propone incorporar herramientas de prevención y actuación frente a situaciones de violencia dentro de clubes y entidades deportivas de toda la provincia. La iniciativa, impulsada por la exdiputada Giuliana Díaz, plantea crear una guía institucional obligatoria para intervenir en casos de violencia de género, maltrato y abuso sexual infantil.

La propuesta busca sumar un nuevo capítulo a la Ley Provincial del Deporte Nº 6457 y establece que todas las asociaciones civiles deportivas (sin importar disciplina o tamaño) deberán contar con protocolos claros de actuación. El objetivo es que los clubes puedan detectar, contener y actuar ante situaciones de violencia tanto dentro de las instalaciones como en entornos virtuales o incluso en contextos familiares que impacten en el ámbito deportivo.

Uno de los puntos que más resonó durante el debate fue la referencia a los llamados “bautismos” en el hockey (prácticas naturalizadas en algunos espacios deportivos que en ciertos casos derivaron en situaciones de violencia o humillación). La autora del proyecto sostuvo que “el deporte no puede quedar afuera de la discusión sobre violencia y perspectiva de género”, y remarcó la necesidad de adaptar herramientas ya utilizadas en instituciones educativas a la realidad de los clubes mendocinos.

La iniciativa también obliga a implementar capacitaciones anuales bajo los lineamientos de la Ley Micaela para dirigentes, entrenadores, deportistas y colaboradores. Además, los clubes deberán habilitar canales de denuncia y consulta accesibles, garantizando principios como la confidencialidad, la escucha activa y la no revictimización de las víctimas. En casos que involucren menores de edad, se prevé la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y organismos especializados en género y diversidad.

El debate continuará en las próximas reuniones legislativas, donde senadoras como Adriana Cano y Evelin Pérez ya anticiparon la necesidad de ajustar algunos puntos para facilitar la aplicación de la norma en clubes con distintas realidades económicas y operativas. La propuesta busca instalar por primera vez en Mendoza un marco común de prevención y actuación en uno de los espacios con mayor participación juvenil y social de la provincia.