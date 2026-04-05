El proyecto del Partido Verde para blindar las estadísticas provinciales de los gobiernos de turno

El diputado Emanuel Fugazzotto, referente del Partido Verde, presentó un proyecto de ley que busca la creación del Instituto Estadístico Autárquico de Mendoza (IEAM). El objetivo central es dotar a la provincia de una autoridad estadística con autonomía funcional, personalidad jurídica propia y, fundamentalmente, independencia técnica frente al poder político.

La iniciativa no plantea una ruptura, sino una “continuidad superadora” de la actual Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE). Según el proyecto, el nuevo IEAM heredaría la trayectoria, el personal y las capacidades de la dirección actual, pero con un estatus jurídico mucho más sólido que la resguarde de los vaivenes de la gestión pública.

En los fundamentos del proyecto, Fugazzotto señala que el rango actual de dirección administrativa dentro de la estructura ministerial no ofrece el nivel de estabilidad que exige hoy la información pública estratégica.

“La generación de estadísticas oficiales no puede quedar expuesta a modificaciones orgánicas coyunturales o a orientaciones circunstanciales de gobierno que comprometan la confianza pública en sus resultados”, sostiene el texto del legislador.

El proyecto establece mecanismos estrictos para garantizar que los datos (como inflación, pobreza o PBG) no sufran manipulaciones:

Independencia profesional: El IEAM no podrá recibir instrucciones sobre metodologías, calendarios de publicación o diseño de informes técnicos.

Acuerdo del Senado: El Director General será designado por el Poder Ejecutivo, pero requerirá el acuerdo de la Cámara de Senadores por una mayoría calificada de dos tercios.

Mandato extendido: El periodo del director no coincidirá necesariamente con el mandato del Gobernador, asegurando la continuidad de las series estadísticas más allá de los ciclos electorales.

Autarquía financiera: El instituto contará con recursos propios para evitar presiones presupuestarias que condicionen su funcionamiento.

Para equilibrar esta autonomía, el IEAM estará sujeto a mecanismos de transparencia, como la presentación de una Memoria Anual y la realización de evaluaciones externas periódicas.

Artículos principales

Artículo 1°.

Créase el Instituto Provincial de Estadística de Mendoza (IPEM), como organismo

dependiente del Poder Ejecutivo Provincial, con autonomía técnica y funcional para el

cumplimiento de sus objetivos

Artículo 2°.-

El IPEM será la autoridad rectora del Sistema Estadístico Provincial, encargado de coordinar,

sistematizar y difundir la información estadística oficial.

Artículo 3°.

Son funciones del IPEM:

a) Elaborar estadísticas económicas, sociales, demográficas, territoriales y ambientales de la

provincia.

b) Coordinar la producción estadística con organismos provinciales y municipales.

c) Establecer estándares metodológicos comunes para garantizar calidad y comparabilidad.

d) Elaborar y publicar indicadores clave para el seguimiento de políticas públicas.

e) Diseñar y ejecutar encuestas, relevamientos y estudios estadísticos.

f) Publicar calendarios de difusión de información estadística.

Artículo 4°.

El IPEM ejercerá sus funciones con independencia técnica, sin recibir instrucciones respecto

de metodologías, criterios de medición o difusión de resultados.