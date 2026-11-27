Un túnel ferroviario de 54 kilómetros bajo la cordillera, una terminal logística en Uspallata y una conexión permanente entre los océanos Atlántico y Pacífico. Esos son algunos de los componentes del Corredor Bioceánico Longotoma, un megaproyecto de infraestructura que fue presentado este jueves en la Legislatura de Mendoza y que prevé una inversión privada estimada en US$11.000 millones.

La exposición se realizó por iniciativa del diputado sancarlino Jorge Difonso y estuvo a cargo de representantes de BELER S.A., empresa que participa en la gestión del proyecto junto al consorcio International Nusantara Investment. Según sus promotores, la propuesta no requeriría fondos públicos ni garantías estatales.

El objetivo es ofrecer una alternativa al transporte de cargas que actualmente depende del Paso Cristo Redentor, especialmente durante los períodos en que las nevadas y las condiciones climáticas obligan a interrumpir la circulación.

La obra central sería un túnel ferroviario de 54 kilómetros que permitiría mantener la conexión durante todo el año. En territorio mendocino, el plan contempla destinar unos US$1.400 millones a un complejo intermodal que incluiría puerto seco, terminal ferroviaria, depósitos fiscales, instalaciones para transferencia de mercaderías y una playa de contingencia con capacidad para 3.000 camiones.

Empleo y conexión internacional

Los impulsores estiman que la construcción y puesta en marcha del corredor permitirían generar 11.700 puestos de trabajo, con prioridad para la contratación de mano de obra mendocina. También mencionaron una planta de tratamiento de residuos con generación de energía.

La iniciativa busca posicionar a Uspallata como un nodo estratégico para el movimiento de mercaderías y facilitar la salida de la producción regional hacia los mercados internacionales.

Sin embargo, la presentación constituye una instancia de difusión y búsqueda de respaldo institucional. Para avanzar, el proyecto necesita coordinación entre Argentina y Chile y una planificación de largo plazo, en el marco de los mecanismos de cooperación previstos en el Tratado de Maipú.

La propuesta ya había sido difundida en junio con una inversión estimada de US$9.600 millones. Ahora sus promotores elevaron la cifra a US$11.000 millones, aunque la exposición legislativa no detalló los cambios que explican esa actualización.