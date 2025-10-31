El programa “Ciudadanía en movimiento” estuvo presente en el Valle de Uco

Este jueves, en el Polideportivo T. Francisco Rizzo de Tupungato, fue presentado por la Dirección General de Escuelas (DGE) el programa Ciudadanía en movimiento, dirigido a estudiantes de los últimos años del nivel secundario.

El proyecto, que ya se desarrolló en las zonas Norte, Centro y Este de Mendoza, llega ahora al Valle de Uco y culminará en la zona Sur el próximo 11 de noviembre en San Rafael.

Ciudadanía en movimiento se articula con los programas ConVive Seguro, del Ministerio de Seguridad y Justicia, y Te Quiero Sano, Te Llevo Seguro, del Ministerio de Salud, con el objetivo de prevenir distintas situaciones de riesgo mediante el acompañamiento de distintas áreas del Gobierno. La propuesta busca fortalecer a las escuelas en la construcción de ciudadanía y acercar recursos útiles para los jóvenes.

Según explicó Cecilia Páez, directora de Educación Secundaria de la DGE, “esta es la tercera edición de Ciudadanía en movimiento, destinado a los chicos y chicas de los últimos años del secundario para que encuentren en los ministerios los espacios que les pueden sumar en su vida adolescente, como por ejemplo el programa de Salud Mental del Ministerio de Salud o la propuesta de Seguridad Vial del Ministerio de Seguridad y Justicia”.

Foto: cortesía prensa DGE

Además, señaló que se sumó el Ministerio de Gobierno con un camión de documentación rápida, lo que permitió que 40 estudiantes pudieran tramitar su DNI durante la jornada.

Por su parte, el intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, destacó que “ser sede del Valle de Uco para Ciudadanía en movimiento es muy importante para nosotros porque queremos que la ciudadanía tenga información, que pueda desarrollarse, que sepa dónde realizar un trámite, que sepa que hay actividades que nos mantienen sanos, con educación y activos, y que sepa que los cuidamos”.

Durante la jornada participaron las promociones finalizantes de las escuelas secundarias de los departamentos de San Carlos, Tunuyán y Tupungato, y se destacó la colaboración de la Jueza de Familia del departamento, quien brindó charlas sobre violencia en el noviazgo.

Tras su paso por las zonas Norte, Centro, Este y Valle de Uco, el programa Ciudadanía en movimiento llegará el próximo martes 11 de noviembre al Centro de Congresos y Exposiciones de San Rafael, donde continuará con su desarrollo junto a estudiantes de ese departamento, además de Malargüe y General Alvear.