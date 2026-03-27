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El PRO entra en etapa electoral: el acto que compartieron dos “enemigos” y que da pistas

Sol Salinas y Gabriel Pradines, en veredas distintas del Pro, encabezaron una actividad legislativa. La foto y la definición de autoridades del partido parecieran dar pistas sobre el buen vínculo entre ellos.

En un año no electoral, las novedades vienen de la mano de los partidos políticos y sus procesos internos. La definición de autoridades en algunos espacios coparán la agenda y las noticias, pero algunos no tienen interés en mostrar diferencias ni mucho menos, blanquear una interna.

Uno de esos casos es el del Pro que comanda Gabriel Pradines con Omar De Marchi siempre detrás. El senador es parte del equipo demarchista que también integra Esteban Allasino, el intendente de Luján de Cuyo. Son socios de la UCR en Cambia Mendoza pero los tiempos no son los de antes.

La fuerte pelea entre Omar De Marchi y Alfredo Cornejo dinamitó la relación y hoy se juntan pero con ciertas resistencias. En medio de todo esto, el Pro debe definir autoridades partidarias y desde el partido a nivel nacional, pretenden que la voz de Esteban Allasino sea la que pese, pero el jefe comunal no asumirá la presidencia.

Hay algunos puentes con otros sectores del Pro que parecen lamerse heridas del pasado. La última definición fue una interna sangrienta que tuvo a la vicegobernadora Hebe Casado como la gran perdedora y la diputada Sol Salinas, que primero se definió bullrichista, pero después dijo que en realidad era cercana a Mauricio Macri, quedó afuera de la presentación de listas y vociferó contra los costos que le habían impuesto para presentar una oferta electoral.

Después de todo esto, Salinas y Pradines compartieron una actividad legislativa. Al margen de la distinción a un libro de educación financiera, no es casual que ambos se hayan sentado en la misma mesa e incluso, la foto aparezca en las redes sociales. No habría que sorprenderse si ambos acuerdan integrar una misma lista de cara a la definición de autoridades. O incluso, ser parte del mismo equipo de cara al 2027.

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