La Cámara de Diputados de Mendoza tratará este miércoles el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el gobernador Alfredo Cornejo, el cual contempla un endeudamiento por hasta US$ 320 millones. El debate llegará al recinto después de que el cornejismo y los legisladores que responden a Luis Petri alcanzaran un acuerdo sobre el destino de esos fondos y destrabaran el avance legislativo de la iniciativa.

El entendimiento quedó formalizado el martes, cuando Griselda Petri firmó el despacho favorable de la Comisión de Hacienda y Presupuestos. El punto que había generado las diferencias era el artículo 38, que establece los destinos de los fondos que el Ejecutivo busca obtener mediante créditos internacionales.

La autorización contempla dos partidas: 200 millones de dólares para un Plan de Desarrollo Productivo y otros 120 millones para obras de infraestructura energética. En ese aspecto, los legisladores petristas habían reclamado precisiones sobre cómo se distribuirían los recursos, quién administraría los fondos y qué garantías habría sobre su utilización.

En ese escenario, y luego de que se trabara el tratamiento, ambos sectores negociaron y se incorporaron modificaciones al presupuesto, las cuales permitieron acercar posiciones. Así, se estableció que para el financiamiento productivo, se deberá elaborar un plan con asesoramiento técnico de organismos internacionales y luego regresar a la Legislatura para su aprobación antes de comenzar a ejecutarse.

En cuanto a los 120 millones destinados a energía, el texto amplió el alcance de las inversiones a generación, transporte y distribución eléctrica. También incorporó una cláusula para que los recursos del Fondo del Resarcimiento que eventualmente queden liberados por la obtención de créditos internacionales regresen al fideicomiso y sigan afectados a obras de infraestructura. El Ejecutivo, además, deberá informar a la Legislatura sobre esos fondos y su nueva asignación.

Aunque el entendimiento permitió avanzar con el proyecto, las partes hacen lecturas diferentes sobre el resultado de la negociación. Desde el Gobierno provincial sostienen que los cambios no modificaron sustancialmente el esquema de financiamiento enviado originalmente y que, en buena medida, explicitan compromisos y obligaciones que ya estaban contemplados.

En el sector de Petri, en cambio, consideran que haber conseguido modificaciones en el artículo 38 demuestra la capacidad de condicionar el tratamiento del endeudamiento. La discusión tenía un peso particular porque la autorización para tomar deuda requiere el respaldo de dos tercios de la Cámara.

Cabe resaltar que el Presupuesto 2027 se tratará junto con las leyes de Avalúo e Impositiva, que completan el paquete económico enviado por el Ejecutivo provincial.

Las cuentas que hace Cornejo

De acuerdo con el poroteo que maneja el oficialismo, el proyecto tendría los votos necesarios para superar esa instancia. Cambia Mendoza contaría con sus 24 diputados, incluidos los legisladores petristas, además de siete integrantes de La Libertad Avanza y cuatro del PRO. Esa suma alcanzaría los 35 votos, por encima de los 32 necesarios.

El peronismo, el kirchnerismo y La Unión Mendocina, en tanto, se encaminarían a votar en contra. Esos sectores no acompañaron el despacho favorable y plantearon objeciones tanto al contenido de la iniciativa como al procedimiento y los tiempos de discusión.