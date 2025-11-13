Search
CONTRATACIONES CONGELADAS

El Presupuesto 2026 de Javier Milei prohíbe cubrir vacantes en el sector público por dos años sin permiso de Jefatura de Gabinete

En el artículo 7 del proyecto se establece que solo la Jefatura de Gabinete podrá autorizar la cobertura de cargos durante 2026 y 2027. Hay excepciones para determinados cargos.

Según lo que establece el proyecto de Presupuesto 2026 que el gobierno de Javier Milei espera que se apruebe en el Congreso, la Administración Central, las empresas públicas y los organismos descentralizados no podrán cubrir durante los próximos dos años las vacantes generadas por renuncias o jubilaciones, salvo que lo autorice la Jefatura de Gabinete.

El artículo 7 del proyecto define que “las jurisdicciones y entidades de la Administración Pública Nacional no podrán cubrir los cargos vacantes existentes a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley ni los que se produzcan con posterioridad, sin la previa autorización del Jefe de Gabinete de Ministros”. Además, se precisa que las decisiones administrativas que habiliten coberturas de puestos “tendrán vigencia durante el presente ejercicio fiscal y el siguiente” si las vacantes no llegan a ocuparse.

Pese a estas limitaciones, el escrito contempla excepciones, entre las que se encuentran: cargos de autoridades superiores de la Administración Pública Nacional; funcionarios del Cuerpo de Guardaparques Nacionales; puestos del convenio sectorial del personal profesional de establecimientos hospitalarios, asistenciales e institutos de investigación del Ministerio de Salud; el Sistema Federal de Manejo del Fuego; la Agencia Nacional de Puertos y Navegación; y los cargos alcanzados por el nomenclador de funciones ejecutivas del SINEP.

Cabe destacar que, luego del triunfo en las elecciones del pasado 26 de octubre, el oficialismo contará con 88 diputados propios y cerca de 110 con aliados. Sin embargo, necesitará alcanzar los 129 votos para habilitar la sanción en general y particular, por lo que el jefe de Gabinete -Manuel Adorni- y el ministro del Interior -Diego Santilli- mantienen reuniones diarias con gobernadores para sumar respaldos a la iniciativa, cuyo objetivo central es preservar el superávit fiscal.

