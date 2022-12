En el comienzo del encuentro, Hinojosa dio unas palabras de bienvenida junto al ministro de Economía y Energía de Mendoza, Enrique Vaquié, y la presidenta de Bodegas de Argentina, Patricia Ortíz.

En la apertura, el contador Hinojosa dijo que «es un gusto formar parte de este evento, siempre me tocó estar del otro lado, y hoy tengo la suerte de poder comentarles la gestión que estamos haciendo en el INV. Generalmente cuando uno está en cargos de decisión puede adoptar una o dos posturas: una, que eligen algunos dirigentes, que es hacia la crítica permanente o la otra, que es la que he aprendido en el sector privado, que es formar buenos equipos y ponerse a trabajar. Y creo que es esa la responsabilidad que tenemos los que hemos decidido participar en política y ocupar cargos públicos, y es ponerse a trabajar porque es lo que me ha enseñado el sector privado, lo que me ha enseñado mi profesión y creo que es lo que la vitivinicultura pide: que nos pongamos a trabajar.

A continuación, comentó que “lo primero que hicimos con nuestro equipo es fijarnos objetivos estratégicos para la gestión de la institución porque el día a día te va consumiendo y si no hay objetivos claros se corre el riesgo de empezar a perder el eje, y lo primero que planteamos era volver a poner al INV en un rol protagónico, entendíamos que un organismo que tiene toda la información del sector vitivinícola tenía que estar sentado en todos los lugares estratégicos de toma de decisiones y así lo hicimos, participando en todas las mesas con equipos, con gente, escuchando y lo vamos a seguir haciendo”.

“El segundo objetivo fue el diálogo permanente con el sector y aquí entra Bodegas de Argentina en forma directa. Hemos trabajado todo el tiempo porque si no hay contacto con el sector, si los bodegueros no te comentan que es lo que están viendo y los productores no te cuentan cuál es la situación se empiezan a tomar decisiones aisladas y empezás a equivocarte. Cuando las decisiones se toman a partir del diálogo, de la comunicación, incluso de la discusión, se puede llegar a soluciones y herramientas útiles. El tercer objetivo era poner sobre la mesa vitivinícola, en la agenda de la vitivinicultura la comercialización. En los últimos veinte años hemos estado hablando de los mismos temas pero creemos que vender más es el camino para lograr los equilibrios de la industria. En pandemia se consumió tanto vino que logramos un equilibrio rápidamente y fue a partir del consumo y no a partir de una “linda helada”, porque muchas veces en el sector se escuchan estos comentarios, va a valer el vino porque tuvimos una helada. Yo no comparto ese criterio a mi me gustaría festejar las grandes cosechas porque tenemos mercados para hacerlo, evidentemente es una frase bonita pero si no nos ponemos objetivos altos vamos a seguir hablando siempre de lo mismo y hay que tratar de vender más y exportar más y el sector público tiene que ser parte de la solución y no parte del problema. En ese sentido para afrontar los problemas es que hemos logrado tasas de financiamiento a tasa cero para los productores y lo más importante es que tienen plazo de gracia, porque no tiene sentido la herramienta si el productor tiene que devolver la plata antes del 2024. También hemos conseguido Aportes No Reembolsables para afrontar una situación compleja», agregó.

En cuanto a los datos de gestión, el titular del INV mencionó que «hemos realizado más de 32.000 fiscalizaciones, 66.000 certificados de aptitud de exportación, eso es una señal de la dinámica que tiene el organismo y la vitivinicultura. Por primera vez hicimos con la AFIP un operativo para desmantelar la maniobra que se hace en frontera de lavar botellas y cambiarles la etiqueta para colocarle a un vino de menor calidad una etiqueta de un vino de alta gama y se comete fraude. Hicimos un operativo con más de 200 personas, vehículos, helicópteros, horarios específicos de entrada al lugar donde estaban falsificando etiquetas y logramos no solo incautar las botellas sino frenar esta situación».

En su discurso, también destacó que «dialogando con el sector y a través de reuniones pudimos implementar el Sistema de Localización Varietal que nació de conversaciones donde bodegueros me plantearon la necesidad de saber dónde encontrar la uva que necesitaban para elaborar y como el INV cuenta con esa información consultamos a los productores y así se generó una App muy fácil de utilizar en la que rápidamente se puede saber dónde están las uvas, en qué lugar, cuál es la cantidad, quien es el propietario y al revés el productor puede saber cuál es la bodega que está interesada o ha elaborado en los últimos años ese tipo de vino con la uva que él tiene. Pero son herramientas que surgen del trabajo no de la idea de mi equipo ni mía, surgen de tener contacto permanente con el sector. Hemos capacitado a más de 1.300 personas y la capacitación también a pedido de lo que necesita el sector privado, por ejemplo cómo manejar mejor las redes sociales, cómo utilizarlas para vender más vino, cómo gestionar una exportación son cursos exitosos que hemos dado por toda la Argentina, incluso hasta en Buenos Aires hemos firmado un convenio con el ministro, hemos firmado con Ariel Lucero, ministro de San Juan y pronto vamos a hacerlo con Río Negro porque el sector lo demanda».

Sobre la pandemia, Martín Hinojosa recordó «tuvimos un rol muy importante donde donamos más de 100 mil litros de alcohol a hospitales, municipios, trabajamos con toda las provincias y fue el aporte del INV para afrontar esta difícil situación.»

Seguidamente, anunció que «estamos muy prontos a inaugurar una nueva delegación. Tenemos actualmente 17 delegaciones y vamos a abrir una nueva sede en el Valle de Uco que es la segunda zona exportadora en materia de divisas, cuenta con más de 100 bodegas, por lo que era sumamente importante que tuviera una sede del Organismo cuando en el Sur hay dos. Esto va a permitir un gran ahorro de tiempo y costos y también es un pedido hecho por el sector».

Para finalizar las palabras de apertura, Hinojosa agradeció la invitación de Bodegas de Argentina, invitó a seguir trabajando y se puso a disposición de todos los integrantes de la vitivinicultura para todo aquello que se pueda hacer para mejorar al sector y deseó que se aprovechara este Foro para tomar buenas decisiones y vender más vino”.

Panel político: “El Vino más allá del 2023”

El presidente del INV, también intervino en el panel político, “El Vino más allá del 2023”, donde expuso sobre distintos temas con el Senador Nacional por Mendoza, Alfredo Cornejo, el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, el Diputado Nacional por Mendoza, Omar De Marchi, el ex diputado Luis Petri y el ex Secretario de Agricultura Familiar de la Nación, Santiago Hardie.

Al comienzo, los panelistas fueron consultados sobre la presión tributaria en el sector vitivinícola. El presidente Hinojosa manifestó que “hay que ser prudentes a la hora dar recetas porque todos sabemos lo que cuesta llegar a un mercado, vender una botella de vino o trabajar con un importador. Por eso, no soy tan imprudente para dar una receta mágica porque sabemos lo difícil que es el sector vitivinícola, la competencia que tenemos, en el sector interno y externo. En ese sentido, veo una de las situaciones en las cuales hoy estamos interesados, no pasa por las elecciones ni la situación política, pasa por un tema gravísimo como las heladas. Por lo tanto, de acuerdo a lo que me transmiten, tenemos que ver como vamos afrontar la situación el año que viene, teniendo en cuenta el nivel y grado de impacto. Para ello, necesitamos datos oficiales de las provincias que nos permitan medir la gravedad del daño. No nos podemos quedar con los datos que nos transmiten los productores. Tenemos que ser profesionales porque contamos con las instituciones para hacerlo. Entonces para tomar decisiones, tenemos que ser serios. “

Luego, Hinojosa se refirió específicamente a la presión tributaria, y destacó que “es algo que no podemos negar a nivel nacional ni provincial. En lo provincial, obviamente en el sector industrial están los ingresos brutos que es un impuesto muy distorsivo. Cada vez que tenemos charlas, concluimos que lo pagamos con la caja de cartón, con la botella, con la etiqueta. Es decir, que son impuestos muy duros y muy regresivos. En otro orden, después de aproximadamente 15 años venimos reclamando una mejora en los reintegros de las exportaciones y por primera vez lo logramos del 3,25 al 7%. Sabemos que no alcanza, pero se hizo. Es un reclamos que lo hicimos a los distintos gobiernos nacionales, sin embargo lo logramos a fines del 2020”.

“Hoy estamos trabajando muy fuerte para que la vitivinicultura tenga una mejora en las retenciones. Si bien, casi el 60% de las PyMES exportadoras de vinos no pagan los derechos a la exportación, estamos trabajando, especialmente con Bodegas de Argentina, en explicar por qué es beneficioso para el sector vitivinícola no pagar el derecho porque todo lo que genera la vitivinicultura queda acá. Entonces cuando tenemos metas estratégicas que van hacia el crecimiento, seguramente vuelve con inversión al sector privado”.

En otro pasaje del debate, el Presidente del INV fue interrogado sobre la Ley de tolerancia cero de alcohol y consideró que “con el cambio de las variables de medición no lograremos bajar la tasa de accidentes. Por lo tanto, considero muy importantes la eficiencia de los controles, la capacitación y la educación. Sin embargo, respeto la decisión de los legisladores y la situación de las personas que han sufrido una pérdida por accidentes de tránsito y piden por esta ley. No soy partidario de las medidas extremas y estimo que siempre tiene que haber un equilibrio y sentido común”.

Además, explicó la estructura de la vitivinicultura argentina, considerando al mercado interno argentino “como una fortaleza. Hay pocos lugares en el mundo donde se pueda vender el 70% de la producción en el mercado interno como en nuestro país. Y es una gran oportunidad la exportación porque es nuestra ventana para crecer. Lo digo con conocimiento porque tener un buen mercado interno permite que existan las pequeñas y medianas bodegas. Nuestro mercado interno, nos permite vender la primera botella, hacer escuela, estar presente y aprender sobre etiquetas, góndolas, etc. Es decir, nos da el conocimiento previo para exportar. Por eso la vitivinicultura argentina, a diferencia de otras, tiene una gran cantidad de bodegas PyMES y no está concentrada, por el contrario, está diversificada. Por esto, es sumamente importante cuidar el mercado interno y promocionar y avanzar en las exportaciones a más de 129 países como lo hacemos actualmente”.

Para terminar su participación en el evento, a pedido del moderador, Martín Hinojosa se refirió a lo que se espera hasta las elecciones de octubre de 2023. Al respecto dijo que “soy optimista. Siempre es más fácil la crítica. Si bien entiendo que hay cosas que no están saliendo bien, creo que tenemos una oportunidad. Somos gente que le gusta trabajar y tratamos de mejorar, de poder avanzar. Siempre hemos tenido situaciones difíciles, pero tenemos que ser optimistas y pensar a largo plazo. Tenemos que pensar lejos, pensar qué es lo que pretendemos, hacia dónde queremos ir. En esto, la vitivinicultura es un ejemplo con la planificación estratégica, el trabajo conjunto entre los sectores público y privado, etc. A mi me gusta potenciar las oportunidades y las fortalezas, por lo tanto, tenemos que tener un poco de optimismo. A nadie le gusta que nos vaya mal, incluso en la provincia de Mendoza tenemos que volver a ser la provincia que supimos ser, la provincia que lideraba Cuyo. Y volver a tener esperanzas que se puede estar mejor, que es difícil, pero estamos acostumbrados a superarnos. Y los que tenemos ganas y actitud, vamos a ir hacia adelante.”

El Foro Vitivinícola 2022 es un espacio de análisis sobre innovación y tendencias de la cadena de valor de la industria. Como en ediciones anteriores, reunió personalidades de la política, el mundo empresario vitivinícola, periodistas, entre otros, para debatir la coyuntura actual y el futuro de la vitivinicultura en el ámbito internacional, nacional y regional.