El presidente de Excursionista se metió en el conflicto Cornejo- Tapia y chicaneó: “De Franja Morada a violeta”

Godoy Cruz atraviesa sus horas más oscuras en muchos años. Con la posibilidad de descender más latente que nunca, todo el pueblo tombino está al pendiente de de la actualidad del Expreso. Y el gobernador Alfredo Cornejo no es ajeno.

Es que el mandatario mendocino, hincha confeso del Bodeguero, se refirió al momento del club en el cierre de campaña de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza.

El Gobernador fue consultado por la actualidad del club y lanzó un dardo a la AFA, indicando que “es lo más representativo de la Argentina chanta“, y los acusó de “cambiar los descensos” durante las competencias.

El mandatario provincial expuso que si no se hubiera modificado la metodología de los descensos “Godoy Cruz no estaría en posición de descenso hoy“. En ese momento, Cornejo comparó al Tomba con una Pyme ordenada que busca crecer, pero que las condiciones macroeconómicas atentan contra ello pese a hacer las cosas bien.

Sin embargo, la crítica de Cornejo hacia la conducción de Claudio Tapia no se detuvo ahí: “Es una dirigencia futbolística que se cuelga las ‘cucardas’ ajenas, se cuelga la ‘cucarda’ de salir campeones del mundo con la Selección nacional.

Finalmente, con una sonrisa dibujada en su rostro, el Gobernador -en una expresión que denota una mezcla de deseo con confianza- sentenció: “Creo que Godoy Cruz no se va a ir al descenso“.

Javier Méndez Cartier chicaneó el pasado político de Cornejo

Javier Méndez Cartier, presidente de Excursionistas no fue ajeno a lo que ocurre en el mundo de AFA y a modo de guiño, defendió al presidente de la casa madre del fúltbol.

Estimado @alfredocornejo: ¿en calidad de qué opina? Porque como Gobernador de Mendoza debería estar feliz porque su provincia posee ahora 3 CLUBES (NO pymes) en la máxima categoría del Fútbol Argentino, aunque al recientemente ascendido no lo haya felicitado”.

Estimado @alfredocornejo: ¿en calidad de qué opina? Porque como Gobernador de Mendoza debería estar feliz porque su provincia posee ahora 3 CLUBES (NO pymes) en la máxima categoría del Fútbol Argentino, aunque al recientemente ascendido no lo haya felicitado. Entiendo entonces… pic.twitter.com/PBrM4OXqGe — Javier Méndez Cartier (@JMendezCartier) October 23, 2025

“Entiendo entonces que, más allá de su camaleónico estilo para la política (de Franja Morada a violeta), usted opina siempre como hincha del Tomba; le sugeriría que limite sus intervenciones públicas a su rol institucional y no busque condicionar desde su posición de Gobernador, como viene haciendo desde hace años. Mejor dedíquese a gobernar para sus coprovincianos/as y, si llega a avanzar con el proyecto secesionista, nos avisa por favor. Saludos cordiales“.

El posteo, no solo causó asombroso, si no que el mismo Tapia lo reposteo, dejando claro que si bien no se dirigió directamente a Cornejo, si está al tanto de sus dichos.