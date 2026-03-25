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FUT ARGENTINA-CURAZAO AMISTOSO
¿Todo listo?

El posible 11 titular de la Selección argentina para enfrentar a Mauritania

Se fitró el posible 11 titular de la Selección argentina para enfrentar a Mauritania, en el primero de los dos amistosos en la Bombonera.

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, ya dirigió el primer entrenamiento en el Predio Lionel Messi y ya comenzaron a surgir nombres para el posible 11 titular de cara al partido de este viernes ante Mauritania.

Según se conoció, por el poco nivel futbolistico que tiene el rival, Scaloni tendría pensado poner a sus mejores hombres desde el inicio, ya que estos serán los últimos partidos antes del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Es por esto que en el arco estará Emiliano DíbuMartínez, mientras que la defensa estaría conformada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico o Valentín Barco, surgiendo aquí la primera incógnita.

En la mitad de la cancha Scaloni pondría una línea de cuatro jugadores que estaría conformada por Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás Paz.

Finalmente, en la delantera estará el astro argentino Lionel Messi, quien tendrá como compañía y referencia dentro del área a Julián Álvarez.

El posible 11 de la Selección argentina para enfrentar a Mauritania: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Valentín Barco; Giuliano Simeone, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz; Lionel Messi y Julián Álvarez.

ETIQUETAS:

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