El polémico anuncio en el ascenso argentino que salpica a Lionel Messi

Este jueves, un bombazo sacudió al mundo del ascenso del fútbol argentino: a través de un boletín oficial de AFA se dio a conocer la afiliación del club Leones de Rosario Fútbol Club, fundado y administrado por el círculo íntimo de Lionel Messi.

Según indica el Boletín Oficial N.º 6752 el club “actuará en la categoría Primera C a partir de la Temporada 2026”, en cumplimiento de los artículos 10°, 11° y 25° del Estatuto de la entidad madre del fútbol nacional. Así, el equipo rosarino comenzará su camino en la cuarta división.

El club tiene como principal dirigente a Matías Horacio Messi, hermano de Lionel, mientras que María Sol Messi, su hermana, figura como vocal suplente, y Tomás Matías Messi, sobrino del astro, como revisor de cuentas suplente.

Como todo lo que rodea al capitán del seleccionado argentino, la noticia no pasó inadvertida y rápidamente provocó las reacciones del ascenso. Sin embargo, en esta ocasión, las repercusiones no fueron del todo positivas. Es que el club vinculado al clan Messi fue admitido directamente en la Primera C, sin atravesar el Promocional Amateur, instancia que suele funcionar como antesala obligatoria para los clubes que buscan ingresar al profesionalismo.

El club, que desde su fundación -el 2 de enero de 2015, en Alvear- ha crecido de manera sostenida, viste una camiseta negra con vivos blancos y hará de local en el Estadio Único de San Nicolás, ubicado a 70 kilómetros de Rosario.

Foto: Prensa de Leones F.C.

En cuanto a lo deportivo, el primer equipo está dirigido por un ex jugador con amplia trayectoria en Primera División: Víctor “Chapa” Zapata, quien supo vestir las camisetas de Vélez, River, Independiente de Avellaneda y hasta la Selección argentina.