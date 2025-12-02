El Poder Judicial no tiene actividad este martes: cuál es el motivo

El Poder Judicial de Mendoza informó que el edificio ubicado en San Martín 322 permanecerá cerrado este martes 2 de diciembre debido a trabajos programados por Aysam. Como consecuencia, la Justicia dispuso la declaración de inhabilidad de la jornada exclusivamente para las dependencias que funcionan en esa sede céntrica.

La medida afecta a distintas áreas que operan en el edificio, entre ellas las Cámaras Laborales, los Juzgados Tributarios, la Oficina de Subasta, la Oficina de Legalizaciones y la Dirección de Informática, además de otros servicios que dependen administrativamente de esa estructura. Según precisaron desde el Poder Judicial, las tareas que realizará Aysam impedirán el normal funcionamiento del edificio durante toda la jornada.

⚠️ INFORMACIÓN IMPORTANTE ⚠️ pic.twitter.com/cHDYkEnLYi — Prensa Poder Judicial de Mendoza (@PrensaJudicial) December 1, 2025

De acuerdo con lo informado, la suspensión de actividades regirá únicamente por el día martes y se circunscribe estrictamente a las áreas que funcionan en San Martín 322. El resto de las sedes y organismos del Poder Judicial de Mendoza mantendrán su actividad habitual, por lo que no habrá modificaciones en los servicios que se brindan en otros edificios.

Desde la institución solicitaron a los usuarios de los servicios judiciales consultar los canales oficiales para verificar la operatividad de las dependencias y recordaron que todas las oficinas que no están ubicadas en San Martín 322 funcionarán de manera normal durante la jornada.