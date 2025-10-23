El plan que tiene Luján de Cuyo para cambiar la cara de Cacheuta

La Municipalidad de Luján de Cuyo aprobó una ordenanza que busca definir el futuro urbanístico, vial y turístico de Cacheuta. La iniciativa, presentada por los concejales Rolando Baldasso y Cecilia Soulé, busca cimentar un desarrollo integral bajo estrictos parámetros de sostenibilidad.

Esta nueva legislación introduce modificaciones a la Ordenanza N° 13.495-2019 e integra formalmente al Plan de Ordenamiento Territorial de Cacheuta el proyecto gestado en el marco de la Licitación Pública Internacional para la Mejora del Corredor Urbano de la Ruta Provincial N° 82 – Tramo III.

De esta forma, la obra, adjudicada a la Empresa Paolini Hnos. S.A. y financiada con un préstamo del BID, se convierte en el Plan de Circulaciones y Movimientos rector para el núcleo urbano del distrito.

La ordenanza establece tres pilares esenciales para reordenar y potenciar la localidad:

Regulación Vial y Peatonal: Se impone la obligatoriedad de respetar e incorporar al Plan de Ordenamiento las nuevas trazas viales y peatonales definidas en los planos de la obra de la Ruta 82, incluyendo el respeto a la antigua vía del Ferrocarril y la creación de nuevas calles con un ancho mínimo de 6 metros. Regularización Dominial (Art. 2°): Se establece un plazo límite de cuatro años para que el Departamento Ejecutivo Municipal, una vez que obtenga la disponibilidad de los terrenos del cuadro estación, resuelva la situación dominial de los parcelamientos existentes. Este paso es vital para asegurar la seguridad jurídica de los residentes y permitir la tramitación de obras privadas. Habilitaciones Comerciales (Art. 3°): Los prestadores de servicios y comercios que operan actualmente con permisos precarios o provisorios dispondrán de un plazo de un año (tras la regularización dominial) para obtener su habilitación comercial definitiva, garantizando el cumplimiento de las normativas de seguridad e higiene.

Adicionalmente, la nueva norma instruye al Departamento Ejecutivo a diseñar e implementar planes estratégicos para un desarrollo completo de Cacheuta: