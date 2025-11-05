El plan de Manuel Adorni para el nuevo Gabinete: “Vamos a adicionar…”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este miércoles que habrá modificaciones en la dinámica de las reuniones ministeriales, con el objetivo de fortalecer la coordinación interministerial y agilizar la gestión del Gobierno. “Vamos a adicionar otro esquema de reuniones de Gabinete”, confirmó el funcionario en diálogo con Radio Rivadavia.

Adorni explicó que el nuevo esquema buscará mayor eficiencia y articulación entre ministerios, especialmente en una etapa en la que el Gobierno de Javier Milei concentrará su agenda en reformas estructurales que deberán ser tratadas en el Congreso Nacional.

“Vamos a adicionar otro esquema de reuniones de Gabinete”, sostuvo Adorni, y precisó que en caso de que el Presidente no participe, él mismo coordinará los encuentros con los ministros.

El abrazo de Guillermo Francos y Manuel Adorni tras la despedida del primero de la jefatura de Gabinete.

El ministro coordinador señaló que su gestión estará enfocada en “empujar la gestión libertaria”, en un contexto donde el oficialismo busca consolidar la segunda etapa del programa de reformas.

Para Adorni, Mauricio Macri fue “injusto” con Javier Milei

Durante la entrevista, Adorni también respondió a las críticas del ex presidente Mauricio Macri sobre su designación, y consideró que el líder del PRO fue “injusto” con Milei al cuestionar su nombramiento. “Es injusto con el Presidente, que fue el que me eligió”, afirmó.

El funcionario recordó que Macri “siempre lo halagó” durante su desempeño como jefe de Comunicación de la gestión libertaria.

Respecto a las vacantes en los ministerios de Defensa y Seguridad, tras las salidas de Luis Petri y Patricia Bullrich, Adorni aclaró que el nuevo esquema de nombres “se terminará de delinear cerca del 10 de diciembre”.

Con este anuncio, el jefe de Gabinete anticipa una nueva dinámica de trabajo dentro del Ejecutivo nacional, enfocada en una gestión más coordinada y con una estructura de mando flexible frente a la ausencia del Presidente.