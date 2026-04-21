El PJ redobla la apuesta con el Fondo para la Transformación: qué están armando

Sectores productivos y pymes esperan un manto claridad sobre el destino del Fondo para la Transformación y el Crecimiento que pretende reestructurar el Gobierno provincial. Según ha trascendido, hay un proyecto de ley que se está trabajando que no sería bien visto por la oposición ni por varios de los actores.

Cuando se habla de “reestructuración” no es otra cosa que deje de funcionar tal como lo viene haciendo. Los empleados ya fueron avisados y muchos sospechan que el camino a seguir será el mismo que con el cierre del Instituto de Desarrollo Rural. Al margen de cómo quiera disfrazarse la medida, diciendo que se optimizan los recursos, lo cierto es que el impacto lo sufrirán productores y pymes.

Las reuniones se vienen realizando con la participación del ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, que será quien tenga que poner la cara cuando la iniciativa se conozca y empiecen a llover las críticas. En definitiva, el ministro recibirá las piñas como ya lo ha hecho con otras medidas polémicas, como fue la lucha antigranizo.

La oposición busca adelantarse y mañana, a las 11 h, mostrará su propuesta para el fondo dado que su origen fue en una gestión peronista: la de Rodolfo Gabrielli. Así, los bloques del PJ de ambas Cámaras se reunirán mañana en la Legislatura para dar detalles a la prensa.

“La iniciativa tiene como objetivo recuperar y potenciar esta herramienta estratégica para el financiamiento productivo, orientándola al acompañamiento de las PyMEs y la generación de empleo genuino en la provincia”, indicaron en el comunicado que emitieron.