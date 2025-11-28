El PJ rechazó la reforma laboral y acusó al FMI de impulsar “precarización” en Argentina

El Partido Justicialista (PJ) expresó su rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y sostuvo que las modificaciones forman parte del “pliego de condiciones del FMI”. Según el comunicado difundido por la fuerza que preside Cristina Kirchner, las medidas buscan “consolidar un modelo de precarización donde los trabajadores seguirán retrocediendo” a partir de “menos derechos, más horas de trabajo y salarios más bajos”.

El PJ señaló que “los peronistas no nos oponemos a una reforma, nos oponemos a la precarización laboral disfrazada de reforma”, y remarcó la necesidad de contar con “un Estado que marque el rumbo y no legalice abusos”. En esa línea, exigió evitar que el país se convierta en “el laboratorio de precarización del FMI” y apuntó a construir “un ejemplo de trabajo digno y producción para el siglo XXI”.

SÍ AL TRABAJO, NO A LA PRECARIZACIÓN LABORAL DEL FMI



Comunicado del Partido Justicialista sobre la precarización laboral en el gobierno de Milei. pic.twitter.com/8DVnE5cUvZ — Partido Justicialista (@p_justicialista) November 28, 2025

La conducción partidaria acompañó sus críticas con cifras de la crisis productiva. Según el comunicado, “desde finales de 2023, se han cerrado más de 19.000 empresas y se destruyeron más de 276.000 empleos formales”. Para el peronismo, esto constituye “un ataque al corazón productivo nacional” y demuestra que “las leyes laborales no son el problema”, sino “el desplome del consumo interno, los salarios pulverizados y la falta de crédito”.

El PJ también cuestionó que la reforma “no nace en Argentina, nace en Washington”, y recordó que la “primera fase” incluida en la Ley Bases no generó crecimiento del empleo, sino que la destrucción laboral “se aceleró”. En ese marco, insistió en que las medidas oficiales buscan profundizar un esquema con “menos derechos, más horas de trabajo y salarios más bajos”.

Finalmente, el partido enumeró una serie de prioridades para el mundo laboral, entre ellas “la recuperación del salario”; la reducción de la jornada laboral para mejorar la organización del tiempo; y la actualización de regímenes que reconozcan derechos. El documento menciona medidas como “garantizar la desconexión digital; ampliar las licencias parentales; cubrir a monotributistas; prevenir accidentes laborales y trastornos de salud mental; y avanzar en la participación de los trabajadores en las ganancias”.