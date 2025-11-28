Search
Instagram Facebook Twitter
partido justicialista
“Legaliza abusos”

El PJ rechazó la reforma laboral y acusó al FMI de impulsar “precarización” en Argentina

El PJ cuestionó la reforma laboral del Gobierno y aseguró que responde a exigencias del FMI. En esta nota, cuáles fueron sus advertencias.

El Partido Justicialista (PJ) expresó su rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y sostuvo que las modificaciones forman parte del “pliego de condiciones del FMI”. Según el comunicado difundido por la fuerza que preside Cristina Kirchner, las medidas buscan “consolidar un modelo de precarización donde los trabajadores seguirán retrocediendo” a partir de “menos derechos, más horas de trabajo y salarios más bajos”.

El PJ señaló que “los peronistas no nos oponemos a una reforma, nos oponemos a la precarización laboral disfrazada de reforma”, y remarcó la necesidad de contar con “un Estado que marque el rumbo y no legalice abusos”. En esa línea, exigió evitar que el país se convierta en “el laboratorio de precarización del FMI” y apuntó a construir “un ejemplo de trabajo digno y producción para el siglo XXI”.

La conducción partidaria acompañó sus críticas con cifras de la crisis productiva. Según el comunicado, “desde finales de 2023, se han cerrado más de 19.000 empresas y se destruyeron más de 276.000 empleos formales”. Para el peronismo, esto constituye “un ataque al corazón productivo nacional” y demuestra que “las leyes laborales no son el problema”, sino “el desplome del consumo interno, los salarios pulverizados y la falta de crédito”.

El PJ también cuestionó que la reforma “no nace en Argentina, nace en Washington”, y recordó que la “primera fase” incluida en la Ley Bases no generó crecimiento del empleo, sino que la destrucción laboral “se aceleró”. En ese marco, insistió en que las medidas oficiales buscan profundizar un esquema con “menos derechos, más horas de trabajo y salarios más bajos”.

Finalmente, el partido enumeró una serie de prioridades para el mundo laboral, entre ellas “la recuperación del salario”; la reducción de la jornada laboral para mejorar la organización del tiempo; y la actualización de regímenes que reconozcan derechos. El documento menciona medidas como “garantizar la desconexión digital; ampliar las licencias parentales; cubrir a monotributistas; prevenir accidentes laborales y trastornos de salud mental; y avanzar en la participación de los trabajadores en las ganancias”.

ETIQUETAS:

FMIpartido justicialistareforma laboral

+ Noticias

“Legaliza abusos”

El PJ rechazó la reforma laboral y acusó al FMI de impulsar “precarización” en Argentina

Por: María Orozco

pérdidas

Caen los tours de compras a Chile: desplome del 50% tras el violento asalto que encendió todas las alarmas

Por: Redacción NDI

actualización tarifaria

Aysam pidió un aumento del 17,48%: cómo quedaría la tarifa del agua en Mendoza desde enero de 2026

Por: Redacción NDI

Bajo la lupa

La trama detrás de los chats virales que ponen en jaque a la funcionaria que maneja Tránsito en Tupungato

Por: Ignacio Cuquejo

Política energética

El Gobierno elimina la tarifa social y redefine los subsidios: cómo será el nuevo esquema desde 2026

Por: Redacción NDI

Inscripciones abiertas

Rivadavia abre casting de artistas para Vendimia 2026: “Mi Rivadavia… es así”

Por: Agustin Zamora
Instagram Facebook Twitter