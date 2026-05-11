El PJ mendocino sancionó a una decena dirigentes kirchneristas de la línea de Sagasti

La fractura dentro del peronismo mendocino volvió a escalar tras la decisión del Partido Justicialista de sancionar a diez dirigentes vinculados al sector kirchnerista que responde a Anabel Fernández Sagasti. La resolución fue tomada por el Tribunal de Disciplina partidario (bajo la conducción política de Emir Félix) luego de considerar una “falta grave” la participación de esos afiliados en las listas de Fuerza Patria durante las elecciones municipales de febrero.

Entre los sancionados aparecen dirigentes como Bruno Ceschin, Paloma Scalco, Hipólito Martínez y Sebastián Videla, quienes quedaron inhabilitados por tres años para ocupar cargos partidarios o presentarse como candidatos representando al PJ o alianzas integradas por el partido. Además, perdieron la antigüedad dentro de la estructura partidaria. Desde el kirchnerismo mendocino minimizaron el impacto de la medida y aseguraron que la sanción solo profundiza la pelea interna.

El Tribunal argumentó que competir por fuera de la estructura oficial del PJ (sin autorización del Congreso Provincial) generó un perjuicio directo para la estrategia electoral del partido, ya que contribuyó a la dispersión del voto peronista en departamentos como Rivadavia, San Rafael y Luján de Cuyo. La resolución sostiene que esa conducta debilitó la representación política del peronismo en Mendoza.

Los dirigentes sancionados denunciaron “persecución selectiva” y cuestionaron que otros afiliados que participaron en espacios ajenos al PJ (como La Unión Mendocina) no hayan recibido sanciones similares. Sin embargo, el órgano disciplinario rechazó ese planteo y adelantó que avanzará con nuevas actuaciones contra cualquier afiliado que haya competido fuera de la estructura oficial partidaria, sin importar el sector interno al que pertenezca.

Mientras tanto, la división política ya se trasladó también a la Legislatura provincial. El kirchnerismo conformó bloques propios bajo el sello Fuerza Patria, mientras el sector alineado con Emir Félix y los intendentes peronistas consolidó el interbloque Encuentro Mendocino junto a La Unión Mendocina. Aunque en política las rupturas suelen tener retorno, hoy el escenario dentro del PJ mendocino parece cada vez más distante de una reconciliación.