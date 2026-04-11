El PJ mendocino define si expulsa a dirigentes de La Cámpora que compitieron por fuera en las elecciones del 22 de febrero

El pedido de expulsión del Partido Justicialista de Mendoza que pesa sobre dirigentes de La Cámpora entró en etapa de definiciones y podría resolverse en los próximos días. Cabe recordar que la causa había tenido su origen a fines de enero, cuando referentes del espacio liderado por Anabel Fernández Sagasti fueron denunciados ante el Tribunal de Disciplina por haberse presentado a las elecciones por fuera de la estructura partidaria.

Casi tres meses después de que ingresara la denuncia, el Tribunal dio por concluida la etapa de presentación de pruebas y avanzó con la digitalización de los expedientes. Los dirigentes apuntados fueron notificados y contarán con un plazo de cinco días hábiles para presentar sus alegatos.

En ese sentido, desde el PJ mendocino aseguraron que el procedimiento seguirá las vías que marcan el reglamento interno, por lo que esta instancia podría sufrir prórrogas. Finalizada esa etapa, se abrirá la discusión sancionatoria, paso previo a la resolución definitiva sobre las posibles expulsiones.

Candidaturas paralelas y pedido de expulsión

La causa se originó a fines de enero, cuando el Tribunal de Disciplina del PJ en Mendoza recibió una denuncia contra los dirigentes de La Cámpora, quienes fueron señalados por haberse presentado sin autorización a las elecciones del 22 de febrero por afuera de la estructura del partido.

La solicitud de expulsión apunta directamente contra Paloma Scalco, Bruno Ceschín, Hipólito Martínez, Daniel Mazurenco, Gisela Flores, Nadir Yasuff, Mariela Herrera, Roxana López, Sebastián Videla y Facundo Martín, quienes fueron candidatos a concejales en Rivadavia, Luján de Cuyo y San Rafael en listas separadas del PJ.

Un caso particularmente especial de ellos es el de Paloma Scalco, quien se desempeña como vicepresidenta segunda del PJ mendocino y fue candidata a concejal en Luján de Cuyo por el denominado Frente Patria.