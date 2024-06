El PJ incomoda a Cornejo con la puesta en marcha de un observatorio de seguridad

La inseguridad es uno de los problemas que hoy aquejan a los mendocinos y un dolor de cabeza para la gestión de Alfredo Cornejo, que pese a inversiones en tecnología no logra revertir. A diario los mendocinos son víctimas de delitos menores, pero delitos en fin; sin contar hechos más violentos que se vienen registrando. En este contexto es que desde el PJ armaron un observatorio y este lunes presentaron Centro de Estudios y Análisis de Seguridad de Mendoza “para el análisis y la escucha de los ciudadanos”.

Este centro estará dirigido por la ex diputada provincial Marisa Garnica y lo integrarán distintos referentes en materia de seguridad, como referentes del Partido Justicialista de Mendoza.

“La seguridad ha pasado a ser la principal preocupación de los mendocinos y las mendocinas. Y como ciudadanos, o como oposición, no tenemos datos, estadísticas, no sabemos qué está planificando el gobierno de la provincia, qué está viendo, por qué se toman iniciativas respecto de la tecnología, que se ha abierto paso y que lo celebramos, pero no sabemos quién la lleva a cabo, con qué datos, con qué estrategia, cómo se lleva a cabo”, explicó la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

Según la legisladora: “Nsotros no queremos hacer del tema de la seguridad una causa política partidaria” Y sostuvo: “Queremos acercarle los datos y se pueda dialogar con los distintos funcionarios, pero también con intendentes, con concejales, y sobre todo con la comunidad”.

“La violencia intensificada por mucho tiempo descompone a las comunidades dentro de los barrios y es muy difícil luego que esa comunidad vuelva a organizarse en todo sentido, incluso para combatir la inseguridad”, sostuvo.

“Queremos hacer un aporte desde este instituto, con personas y ciudadanos y concejales que están todo el día al territorio, y organizar la demanda para tratar de colaborar con el gobierno de la provincia”, sostuvo.

“Espero que el gobierno tenga la madurez para escuchar lo que tiene que decir este centro de estudio y no pase como pasó con el proyecto de puntos seguros de intercambio (del ex legislador Lucas Ilardo), que porque venía de la oposición, lo trabaron, y hoy tenemos varias iniciativas privadas que están haciendo puntos de intercambio seguros, desde lo privado, para poder seguir vendiendo a través de internet”, ejemplificó.

“Lo que nosotros entendemos es que esta política integral tiene que tener un diálogo con la sociedad, y eso es lo que le falta al gobierno. Vamos a intentar con este centro organizar esa demanda y llevárselo”, dijo.