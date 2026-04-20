El PJ exigió explicaciones en la Legislatura por la caída en la producción de membrillo

La situación crítica de los productores de membrillo en Mendoza escaló al plano político. En la Legislatura provincial, el bloque justicialista presentó un pedido formal para que el Ejecutivo detalle el estado actual del sector, con foco en San Rafael y General Alvear, dos zonas históricamente ligadas a esta producción.

El diputado Germán Gómez calificó el escenario como “una crisis productiva grave” y apuntó directamente contra la gestión provincial. A través de un proyecto de resolución, solicitó información clave sobre la evolución de la superficie cultivada, los niveles de cosecha y los volúmenes comercializados en las últimas tres temporadas. Según planteó, el declive “no responde a factores climáticos ni a la demanda, sino a la inacción del Estado”.

Uno de los puntos más críticos tiene que ver con la rentabilidad. Los productores aseguran que los precios actuales no alcanzan a cubrir los costos básicos, lo que los obliga, en muchos casos, a dejar la fruta sin cosechar. “Cuando un productor decide no levantar su producción, está evidenciando un abandono estructural”, remarcó Gómez.

La postal se repite en distintas fincas del sur provincial. En Carmensa, por ejemplo, frente a la planta industrial de La Campagnola, toneladas de membrillo quedan en el suelo sin recolectar, reflejando una ecuación económica inviable. A esto se suman testimonios como el de Manuel Huckzak, quien advirtió que el bajo precio —cercano a los $80 por kilo— vuelve insostenible cualquier intento de comercialización.

El pedido legislativo también exige precisiones sobre precios en origen, costos de producción, acuerdos con la industria alimentaria y políticas implementadas para fomentar el consumo o abrir mercados externos entre 2022 y 2025. Se trata de una herramienta de control que busca transparentar la gestión y evaluar la efectividad de las medidas oficiales.

Más allá de los números, el trasfondo preocupa por su impacto social. La caída del membrillo no solo afecta la economía regional, sino también el arraigo rural, el empleo y la identidad productiva de zonas donde la agricultura es el eje central. En ese contexto, la oposición advierte que la falta de respuestas podría profundizar un deterioro que ya lleva años sin soluciones estructurales.