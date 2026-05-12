El PJ exige respuestas al Gobierno por una denuncia que hizo Ampros

El diputado provincial del PJ, Germán Gómez, presentó un proyecto en la Legislatura para repudiar la interrupción del funcionamiento de la Unidad Coronaria del Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael y exigir respuestas urgentes al Gobierno provincial por la falta de pago a médicos cardiólogos.

La situación fue denunciada por la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) y, según advirtió el legislador, afecta de manera directa a pacientes de los departamentos de San Rafael, General Alvear y Malargüe, que dependen del hospital regional para recibir atención cardiovascular de alta complejidad.

“Paralizar una Unidad Coronaria por guardias impagas es gravísimo. Estamos hablando de vidas”, sostuvo Gómez al fundamentar la iniciativa legislativa, en la que cuestiona la gestión sanitaria de la administración encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo.

El proyecto presentado solicita al Ejecutivo provincial que informe cuál es la deuda existente con los profesionales de cardiología, cuántos pacientes se vieron afectados por la interrupción del servicio y qué medidas concretas se implementarán para restablecer el funcionamiento pleno de la Unidad Coronaria.

Desde el PJ advirtieron además que el Hospital Schestakow es el principal centro asistencial del sur mendocino, por lo que cualquier restricción en servicios críticos genera preocupación en una amplia región de la provincia.

La denuncia vuelve a poner el foco sobre el sistema público de salud mendocino y las dificultades que atraviesan distintos hospitales por reclamos salariales y demoras en pagos a profesionales. En ese marco, Gómez reclamó al Gobierno provincial “priorizar la salud pública y garantizar prestaciones esenciales que no pueden quedar sujetas a conflictos administrativos o financieros”.