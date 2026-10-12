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Durísima embestida del PJ a Calvente por los recortes de salarios en Guaymallén: “Le propongo que se descuente lo mismo que a sus empleados”

La senadora provincial Luz Llorens también reclamó explicaciones por el presunto viaje del jefe comunal a Miami durante el Mundial.

La senadora provincial justicialista María Luz Llorens cuestionó las medidas de ajuste impulsadas por el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, y planteó que el esfuerzo económico debería distribuirse de manera equitativa entre los funcionarios y los empleados municipales. A través de una serie de publicaciones en su cuenta de X, la legisladora criticó la decisión de restringir el pago de un adicional salarial y reclamó que el jefe comunal asuma un recorte equivalente al aplicado a los trabajadores.

El conflicto se originó tras el anuncio del Ejecutivo municipal de limitar el pago del bono compensatorio, que ronda los $300.000, a los empleados que perciben los salarios más bajos. La medida dejaría sin ese adicional a unos 2.400 trabajadores, mientras que el municipio argumentó que la caída de los recursos nacionales, provinciales y propios obliga a reducir gastos. En paralelo, Calvente envió al Concejo Deliberante un proyecto para reducir un 10% su remuneración y la de los funcionarios políticos durante seis meses, además de disponer restricciones salariales para parte del personal municipal.

En sus cuestionamientos, Llorens sostuvo que la quita del adicional representa una pérdida significativa para quienes cobran entre $800.000 y $1.200.000 de bolsillo y afirmó que algunos trabajadores se encuentran por debajo de la línea de pobreza. “Le propongo que usted y sus funcionarios se descuenten lo mismo que a sus empleados”, escribió la senadora, quien también rechazó las críticas de Calvente a los cuestionamientos políticos sobre el ajuste. Para la legisladora, pedir explicaciones sobre las decisiones de gestión forma parte de las responsabilidades de quienes ejercen cargos públicos.

La senadora también apuntó contra el intendente por un viaje a Miami durante el Mundial, cuyo presunto costo estimó en alrededor de 20.000 dólares, y reclamó explicaciones públicas sobre el desplazamiento. Según planteó en sus publicaciones, ese gasto equivaldría a más de un centenar de los bonos afectados por la medida municipal.

Las cifras y los cuestionamientos sobre el viaje forman parte de las declaraciones de Llorens y no deben interpretarse como hechos verificados de manera independiente.

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