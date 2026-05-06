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ESPERANZADOR

El “Pichón de Tupungato” cumple seis meses y marca un nuevo hito en la conservación del cóndor andino

El ejemplar nació en noviembre en el Parque Provincial Parque Provincial Tupungato y continúa desarrollándose bajo el cuidado de sus padres.

A seis meses de su nacimiento, el célebre “Pichón de Tupungato” marcó un nuevo hito clave en materia de conservación de la biodiversidad de la región. El hecho de que el cóndor andino nacido en noviembre pasado en el Parque Provincial Tupungato crezca en óptimas condiciones genera esperanza para una especie cuya tasa reproductiva es muy baja.

En ese sentido, cabe destacar que el Pichón de Tupungato es monitoreado de cerca desde el momento de su nacimiento. Según indicaron desde el Gobierno, el ejemplar se desarrolla de manera saludable en plena cordillera bajo el cuidado de sus padres. Cabe destacar que es una especie que suele criar un sólo pichón cada dos o tres años, por lo que el nacimiento producido en noviembre pasado generó ilusión de cara a su conservación.

Nació otro cóndor andino en Tupungato y la zona se considera refugio reproductivo

El director de Biodiversidad y Ecoparque, Ignacio Haudet, destacó el alcance del hecho y afirmó: “Este pichón representa mucho más que un nacimiento: es el resultado de una política sostenida en el tiempo”. En esa línea, remarcó que Mendoza logró consolidar herramientas de monitoreo que permiten mejorar las estrategias de conservación y recordó que en los últimos cinco años la provincia realizó de manera ininterrumpida el Censo Simultáneo de Cóndor Andino.

Por su parte, el jefe del Departamento de Fauna Silvestre, Adrián Gorrindo, explicó que el crecimiento del pichón también modifica el comportamiento de los adultos, ya que “a medida que crece, los padres comienzan a flexibilizar la defensa del territorio y otros cóndores se acercan al nido”, detalló.

La importancia del cóndor andino

El cóndor andino cumple un rol clave dentro del ecosistema como carroñero natural, ya que elimina restos orgánicos y ayuda a prevenir la propagación de enfermedades. Sin embargo, continúa enfrentando amenazas como el uso de cebos tóxicos, la caza ilegal y la contaminación por plomo.

El Censo Simultáneo de Cóndor Andino

En Mendoza, desde 2020 se concretaron 20 censos estacionales en distintas áreas protegidas, con entre 11 y 19 puestos de observación por operativo. Según datos oficiales, en ese período se registraron entre 13 y 70 ejemplares en simultáneo, alcanzando cifras récord de avistamiento.

Qué hacer si vemos fauna silvestre en situación de riesgo

Ante la detección de ejemplares heridos o situaciones de riesgo, se solicita comunicarse de inmediato a los canales oficiales:

  • Departamento de Fauna Silvestre (Mendoza): 261 7503417 (lunes a viernes, de 8 a 13)
  • Correo electrónico: [email protected]
  • Emergencias: 911 (Policía de Seguridad Rural)
  • Portal de denuncias: ticketsform.mendoza.gov.ar

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