Search
Instagram Facebook Twitter
Frente Legislatura
proyecto presentado

El petrismo quiere terminar con la reelección indefinida de legisladores y abre otro debate en Mendoza

Legisladores alineados con Luis Petri presentaron un proyecto para limitar la permanencia de diputados y senadores en sus bancas. La iniciativa suma un nuevo tema de discusión política dentro del oficialismo provincial.

El sector político que responde a Luis Petri volvió a instalar un debate que podría generar incomodidad dentro del oficialismo mendocino. Esta vez, a través de un proyecto que busca ponerle fin a la reelección indefinida de diputados y senadores provinciales, una posibilidad que actualmente permite que los legisladores permanezcan durante varios períodos consecutivos en sus bancas.

La iniciativa presentada por el diputado Carlos Ponce propone modificar la Constitución de Mendoza para establecer límites a la continuidad de los representantes legislativos. El objetivo, según sus impulsores, es favorecer la renovación política, garantizar una mayor alternancia y evitar que los cargos electivos se conviertan en espacios de permanencia indefinida.

Un proyecto que pone en discusión la permanencia en el poder

Actualmente, los diputados y senadores provinciales tienen mandatos de cuatro años y pueden ser reelegidos sin un límite de períodos consecutivos.

El proyecto presentado por Ponce busca cambiar esa situación mediante una enmienda constitucional que establezca una regla uniforme para ambas cámaras de la Legislatura.

Entre los argumentos de la iniciativa aparece la necesidad de promover la alternancia y evitar que la permanencia prolongada en los cargos genere ventajas frente a otros dirigentes que buscan acceder a una banca.

En sus fundamentos, destaca que la continuidad durante numerosos períodos puede favorecer la acumulación de visibilidad pública, estructuras políticas, redes de apoyo y capacidad de influencia en la selección de candidaturas.

El antecedente de los concejales y la discusión pendiente

La propuesta tiene un antecedente directo en Mendoza. La provincia ya avanzó con restricciones a la reelección de los concejales, quienes tienen permitido acceder a una sola reelección consecutiva.

Mientras que los intendentes también tienen una sola reelección y gobernador y vice no pueden ser reelectos de manera consecutiva.

ETIQUETAS:

Luis PetriproyectoDiputadosenadorlegislatura de Mendoza

+ Noticias

CIUDAD DE MENDOZA

Halloween en Arístides: a qué hora empiezan los cortes de tránsito y qué calles estarán afectadas

Por: Violeta Díaz Costa

DGE

Mendoza participó de un encuentro regional para fortalecer la alfabetización escolar

Por: Violeta Díaz Costa

quedó solo

River desafió a la AFA y fue el único club que votó contra el nuevo torneo del fútbol argentino

Por: María Orozco

proyecto presentado

El petrismo quiere terminar con la reelección indefinida de legisladores y abre otro debate en Mendoza

Por: María Orozco

EDUCACIÓN

Mendoza capacita a empleados públicos en procedimientos disciplinarios

Por: Violeta Díaz Costa

prevención

Operativo en San Carlos: la Policía controló decenas de vehículos y detuvieron a varias personas

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter