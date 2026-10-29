El petrismo quiere terminar con la reelección indefinida de legisladores y abre otro debate en Mendoza

El sector político que responde a Luis Petri volvió a instalar un debate que podría generar incomodidad dentro del oficialismo mendocino. Esta vez, a través de un proyecto que busca ponerle fin a la reelección indefinida de diputados y senadores provinciales, una posibilidad que actualmente permite que los legisladores permanezcan durante varios períodos consecutivos en sus bancas.

La iniciativa presentada por el diputado Carlos Ponce propone modificar la Constitución de Mendoza para establecer límites a la continuidad de los representantes legislativos. El objetivo, según sus impulsores, es favorecer la renovación política, garantizar una mayor alternancia y evitar que los cargos electivos se conviertan en espacios de permanencia indefinida.

Un proyecto que pone en discusión la permanencia en el poder

Actualmente, los diputados y senadores provinciales tienen mandatos de cuatro años y pueden ser reelegidos sin un límite de períodos consecutivos.

El proyecto presentado por Ponce busca cambiar esa situación mediante una enmienda constitucional que establezca una regla uniforme para ambas cámaras de la Legislatura.

Entre los argumentos de la iniciativa aparece la necesidad de promover la alternancia y evitar que la permanencia prolongada en los cargos genere ventajas frente a otros dirigentes que buscan acceder a una banca.

Hoy presentamos un proyecto para limitar la reelección indefinida de diputados y senadores en Mendoza.

La iniciativa propone que los legisladores puedan ejercer dos mandatos consecutivos como máximo, ya sea en Diputados o en el Senado. Cumplidos esos dos períodos, deberán dejar… pic.twitter.com/qn260CA2UZ — Carlos Ponce (@poncecarlosg) October 29, 2026

En sus fundamentos, destaca que la continuidad durante numerosos períodos puede favorecer la acumulación de visibilidad pública, estructuras políticas, redes de apoyo y capacidad de influencia en la selección de candidaturas.

El antecedente de los concejales y la discusión pendiente

La propuesta tiene un antecedente directo en Mendoza. La provincia ya avanzó con restricciones a la reelección de los concejales, quienes tienen permitido acceder a una sola reelección consecutiva.

Mientras que los intendentes también tienen una sola reelección y gobernador y vice no pueden ser reelectos de manera consecutiva.