El joven es dueño de una capacidad vocal llamativa, su historia se hace conocida al tiempo que experimentó el casting de La Voz-Argentina.

Días atrás habíamos reflejado la historia de Jeremías Leyes (Jerdrak) quien, en su trabajo como peluquero, se disponía a cantar delante de sus clientes. Para sorpresa de estos, el joven se destaca por su voz e interpretación. Actualmente, sus vistas en redes sociales lo hicieron conocido en varios sitios del país, al tiempo que el joven se presentó en la audición que el programa de TV La Voz-Argentina realizó en todo el país, incluida Mendoza.

“Todavía no tengo ningún ingreso con la música, me dedico a la barbería para poder vivir, pero mi meta es cumplir el sueño de vivir de lo que me gusta, la música”, dijo el joven al medio nacional «El Comodorense», quien también comentó que se presentó al casting de La Voz-Argentina.

“Fueron duros los castings, había mucho nivel. Creo que dejé todo en el escenario, pero no llegué a lo que se requería, pero me llevé una linda experiencia y conocí a gente maravillosa”, contó sobre la experiencia de, al menos, llegar a audicionar para el programa.

Los miles de vistas en redes sociales, y las ganas de Jeremías; hicieron que actualmente le esté dando forma a un proyecto musical propio que incluso cuenta con producciones audiovisuales, asemejándose a una manera de producir música donde recientemente algunos exponentes de Argentina han marcado cierto camino en la “forma de hacer”.

“Normalmente me preguntan mucho de qué hago cortando el pelo, que debería estar en el escenario. Pero les digo que es lo que me tocó […] me gustaría dar más a conocer mi canal de YouTube que no tiene mucha repercusión, creo que vale la pena mi música”, expresó entusiasmado.

