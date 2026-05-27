El pedido de Destéfanis a Aveiro en un encuentro clave

En medio de un escenario político provincial que obliga a la oposición a recalcular sus estrategias, el diputado nacional Martín Aveiro y la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, mantuvieron un encuentro clave. Si bien el eje formal de la reunión giró en torno a la gestión territorial y la articulación de proyectos legislativos para los departamentos, la trastienda política dejó en claro que el peronismo de Mendoza ya empezó a discutir sus liderazgos y su perfil identitario de cara a los próximos desafíos electorales.

“Gran jornada de trabajo con Martín Aveiro, un amigo que siempre visita Santa Rosa. Hoy lo recibimos como Diputado Nacional y recorrimos juntos el Parque Recreativo y Cultural Ventura Segura emblema de nuestra gestión, que hace tiempo conversamos con Martin, quien llevó adelante obras similares en su querido Tunuyán”, señaló la intendenta en las redes sociales.

Además, la jefa comunal señaló que conversaron sobre 𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥 y la reciente 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 del diputado 𝐞𝐧 𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐟𝐞𝐧𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐨𝐬 𝐦𝐞𝐧𝐝𝐨𝐜𝐢𝐧𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐙𝐨𝐧𝐚 𝐅𝐫𝐢́𝐚.

“También le entregué un pedido para que se pueda discutir en la comisión de obras públicas del Congreso de la Nación, que Martín preside: 𝐥𝐚 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝟕𝟔 𝐯𝐢𝐯𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚𝐬, 𝐞𝐥 𝐩𝐨𝐥𝐨 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐲 𝐥𝐨𝐬 𝐚𝐬𝐟𝐚𝐥𝐭𝐨𝐬 𝐩𝐞𝐧𝐝𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞𝐬; 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐜𝐮𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐭𝐨𝐝𝐨 𝐞𝐥 𝐩𝐚𝐢́𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐚𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐆𝐨𝐛𝐢𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐍𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥‧