El PDF de la discordia: el documento en el que se apoya AFA para querer sancionar a Estudiantes habría sido “truchado”

Siguen los coletazos por el ya célebre pasillo del campeón que Estudiantes de La Plata le hizo a Rosario Central. Es que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quiso obligar al Pincha a que homenajee al Canalla en la previa del partido que iban a disputar por los playoffs del Clausura 2025, situación que desde el club de La Plata no se tomaron nada bien, por lo que decidieron hacer dicho pasillo… pero de espaldas.

¡ESTUDIANTES LE HIZO EL PASILLO DE CAMPEÓN A ROSARIO CENTRAL DE ESPALDAS!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/tma1fgofk7 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 23, 2025

Para contextualizar, la tirantez en torno a dicho asunto había comenzado en la previa, cuando AFA decidió otorgarle un título -hasta ese momento inexistente en el reglamento- a Rosario Central por haber sido el equipo con más puntos sacó a lo largo del año 2025. Esta resolución de AFA hizo que Estudiantes de La Plata pusiera el grito en el cielo a través de sus redes sociales. Tras un intenso ida y vuelta en redes entre dirigentes de AFA y Estudiantes, la Casa Madre del Fútbol argentino -en un claro intento por demostrar quien manda- expuso de manera pública que era obligatorio que Estudiantes le rinda homenaje al equipo de Ángel Di María.

Una vez finalizado el partido -que terminó con el Pincha como vencedor- el árbitro del encuentro, Pablo Dóvalo, dijo en una nota televisiva que había puesto en su informe lo acontecido con el pasillo al campeón. Según explicó el colegiado, el protocolo de AFA marcaba determinadas pautas que los jugadores de Estudiantes no habían seguido.

Ante esta situación, el Tribunal de Disciplina -a través del Boletín N° 6793 Bis- informó que se había abierto una investigación para determinar qué tipo de sanción corresponde. Los futbolistas pincharratas expuestos a una eventual reprimenda son: Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Mikel Amondarain y Lucas Alario -quien fue suplente y le comunicó a Broun y Di María lo que ocurriría en el pasillo-.

Según expresa el Boletín Oficial, las autoridades de Estudiantes ya fueron notificadas y tienen 48 horas para presentar un descargo por el “eventual incumplimiento de lo dispuesto en el Boletín Oficial (…) publicado el 12 de febrero del año 2025“.

Lo más llamativo -al menos por ahora- de toda esta situación es que todo indica que AFA habría truchado un documento para insertar la obligatoriedad del pasillo de campeón. Es que la reglamentación en la que se apoya AFA para querer sancionar a Estudiantes tiene fecha del 12 de febrero de 2025, pero al ingresar a los detalles del PDF publicado, los metadatos muestran que el mismo fue creado el 23 de noviembre a las 19:21, mientras se estaba disputando el partido entre Estudiantes y Rosario Central, luego del desplante de los futbolistas del Pincha.

En el documento de la discordia se detalla que “los futbolistas del club homenajeado ingresarán caminando por ese corredor central, en forma ordenada, pasando entre las dos hileras de jugadores rivales“, mientras que “quienes integren el pasillo deberán permanecer en su lugar, mirando a los jugadores que transitan, sin realizar movimientos o conductas que alteren el desarrollo normal del protocolo, procedimiento éste que deberá desarrollarse con respeto y corrección“.

En ese sentido, se deja explicitado que “cualquier incumplimiento a lo previsto en la presente disposición será consignado en el informe arbitral o en los partes oficiales del partido y dará lugar, según corresponda, a la aplicación de las sanciones previstas según el Código Disciplinario de la AFA y demás normativa vigente“.