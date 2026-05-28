El Paso Cristo Redentor dejará de operar las 24 horas: en unos días comienza a regir el horario de invierno

El Paso Internacional Cristo Redentor dejará de operar las 24 horas enn breve. Como ocurre cada año con la llegada de la temporada invernal, las autoridades argentinas y chilenas implementarán el horario de invierno para el principal corredor bioceánico que conecta Mendoza con Chile.

La modificación implica que el sistema integrado permanecerá cerrado durante la noche, por lo que quienes tengan previsto viajar deberán organizar su cruce dentro de los horarios habilitados.

Según informaron las autoridades fronterizas, desde el domingo 1 de junio el paso funcionará entre las 9 y las 21 horas para la salida de vehículos desde el complejo argentino Los Libertadores.

En tanto, el ingreso a Argentina desde Chile podrá realizarse entre las 8 y las 20 horas.

De esta manera, el corredor internacional dejará atrás el esquema de atención permanente que rigió durante los últimos meses y volverá a un funcionamiento restringido, habitual durante el invierno debido a las condiciones climáticas que suelen registrarse en alta montaña.

La medida alcanza tanto a vehículos particulares como al transporte de cargas y de pasajeros, que deberán adecuar sus cronogramas a los nuevos horarios establecidos por ambos países.

Desde los organismos de control explicaron que el objetivo es reducir riesgos asociados a la circulación nocturna en una época del año marcada por nevadas, hielo sobre la calzada, bajas temperaturas y una mayor probabilidad de cierres preventivos por cuestiones meteorológicas.

Las autoridades recomendaron a quienes tengan previsto viajar durante las próximas semanas consultar el estado de transitabilidad antes de emprender el recorrido, ya que durante el invierno las condiciones climáticas pueden generar restricciones temporales o interrupciones del tránsito.