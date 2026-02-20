Search
El paso a Chile vuelve a habilitarse tras tareas de desinfección: a partir de qué hora se puede cruzar

El Paso Internacional Cristo Redentor retoma su funcionamiento luego de permanecer cerrado por trabajos sanitarios preventivos.

El tránsito hacia Chile por el Paso Internacional Cristo Redentor quedará nuevamente habilitado este viernes desde el mediodía para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos.

La interrupción había sido dispuesta de manera preventiva luego de que autoridades chilenas informaran la detección de un mosquito macho con características compatibles con el Aedes aegypti, vector transmisor de enfermedades como el dengue. Ante esta situación, se realizaron tareas de limpieza y desinfección en el complejo fronterizo Los Libertadores.

El cierre fue solicitado por el país vecino con el objetivo de aplicar un protocolo sanitario en todas las instalaciones del paso, como medida de prevención ante la posible presencia del insecto.

Concluidos los trabajos, se confirmó que el cruce internacional volverá a operar este viernes 20 de febrero a partir de las 12, permitiendo el tránsito de autos particulares, colectivos y camiones tanto hacia Chile como hacia Argentina.

Como alternativa, el Paso Pehuenche continúa habilitado. En ese caso, el horario de cruce desde Argentina hacia Chile es de 8:00 a 19:00, mientras que desde Chile hacia Argentina funciona de 8:00 a 20:00.

LUZ VERDE

