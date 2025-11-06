El paso a Chile se encuentra cerrado por mal tiempo en alta montaña

Las autoridades de ambos países resolvieron cerrar el paso fronterizo principal hacia Chile a causa del pronóstico de condiciones inestables en alta montaña. Según informaron desde la coordinación del Paso Internacional Cristo Redentor, “no está garantizada una transitabilidad segura” ante la posibilidad de granizo.

El cierre se efectuará de la siguiente manera:

A las 12 h se interrumpirá el tránsito en la ruta 7, a la altura de Uspallata.

Desde las 14 h se cerrará completamente el paso entre los dos países.

Se aclaró que solo podrán continuar el viaje aquellas personas que residan en la zona.

La medida surge tras una reunión por videollamada entre las autoridades, realizada cerca de las 21 h del miércoles, donde se evaluaron las condiciones meteorológicas previstas para la zona montañosa. Se espera presencia de precipitaciones de débiles a moderadas desde la tarde.

Además, ya estaba programada una suspensión del tránsito durante la noche del jueves (entre las 20 h y las 23 h) para que el personal de la ruta realice labores de mantenimiento en cámaras, wifi y otros sistemas del túnel internacional.