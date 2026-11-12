El Pasaje San Martín cumplió 100 años y celebró un siglo como ícono de Mendoza

El Pasaje San Martín celebró este miércoles 11 de noviembre sus primeros 100 años de historia con un acto que reunió a autoridades provinciales y municipales, representantes de distintas instituciones, comerciantes y vecinos. El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, y el gobernador Alfredo Cornejo participaron del encuentro, realizado en el emblemático edificio del centro mendocino.

La celebración contó también con la presencia de Paola Arcaná, administradora del consorcio del pasaje; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay; la senadora nacional Mariana Juri y la Reina Nacional de la Vendimia, Azul Micaela Antolínez, entre otros invitados.

En la jornada se puso en valor la importancia arquitectónica, histórica y cultural de este espacio, que desde hace un siglo forma parte de la identidad de la capital. El encuentro tuvo una presentación del Coro de la Ciudad y un espectáculo de mapping que proyectó imágenes sobre los muros del edificio para repasar sus principales momentos históricos.

Durante su discurso, Ulpiano Suarez destacó la visión emprendedora de Miguel Escorihuela Gascón y recordó que la construcción fue una apuesta ambiciosa para la Mendoza de principios del siglo XX. El intendente señaló que el empresario logró concretar un proyecto que en su momento parecía difícil de realizar y sostuvo que el edificio representa el espíritu de quienes se animaron a innovar y transformar la Ciudad.

Además, remarcó que el centenario es una oportunidad para pensar en el futuro y en la importancia de impulsar nuevas obras que mantengan vivo el crecimiento de Mendoza.

Por su parte, Alfredo Cornejo destacó el carácter pionero del Pasaje San Martín y su aporte a la modernización de la provincia. También hizo hincapié en que el patrimonio no está compuesto solamente por los edificios y sus características arquitectónicas, sino también por las personas, las familias y los comercios que mantienen activos estos espacios.

En ese sentido, valoró los trabajos de recuperación y especialmente la restauración de los vitrales. Según expresó, preservar un lugar histórico también implica garantizar que pueda seguir siendo utilizado y disfrutado por la comunidad.