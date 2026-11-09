El Pasaje San Martín cumple 100 años y lo celebrará con una jornada de arte, literatura e historia

El Pasaje San Martín, uno de los edificios más reconocidos del patrimonio arquitectónico mendocino, cumple 100 años y tendrá una celebración especial para recuperar su historia y poner en valor su importancia cultural para la Ciudad.

La Municipalidad de Mendoza realizará el acto conmemorativo el sábado 14 de noviembre, a las 11, en la Pérgola de la Peatonal Sarmiento. La propuesta será gratuita y contará con distintas actividades artísticas y culturales para compartir con vecinos y visitantes.

El encuentro tendrá como uno de sus momentos centrales la presentación del libro “100 Años Pasaje San Martín: Relatos, Historias y Testimonios (1926-2026)”, una publicación de la Universidad de Mendoza que contó con el acompañamiento del municipio para su edición impresa.

La obra reúne investigaciones, documentos y testimonios que permiten reconstruir la historia del edificio desde sus comienzos, con una mirada que abarca tanto sus características arquitectónicas como su valor social y patrimonial.

La publicación fue realizada por el área de investigación patrimonial e histórica de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mendoza, a través del trabajo de docentes e investigadores del Instituto de Cultura Arquitectónica y Urbana.

Durante la jornada también habrá recreaciones artísticas de época, intervenciones de danza y música a cargo de los elencos municipales y recorridos por el interior del pasaje.

Los festejos continuarán el sábado 14 al mediodía, una vez finalizada la presentación del libro, con una visita guiada por el interior del Pasaje San Martín.

El recorrido permitirá conocer detalles de su construcción, sus techos abovedados y las influencias arquitectónicas que marcaron su diseño. Uno de los atractivos será el ascenso a la terraza, desde donde se podrá observar de cerca la característica cúpula de vitrales, uno de los elementos más distintivos del edificio.