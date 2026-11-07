El Pasaje San Martín cumple 100 años: la historia del edificio que marcó la arquitectura de Mendoza

El Pasaje San Martín, uno de los edificios más representativos de la Ciudad de Mendoza, celebra sus 100 años de historia. Inaugurado el 11 de noviembre de 1926, durante la gobernación de Alejandro Orfila, se convirtió en un referente de la arquitectura local por su diseño, sus avances tecnológicos y su aporte al desarrollo de las construcciones en altura.

Para conmemorar este aniversario, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, junto con el consorcio privado que administra el edificio, organizará una serie de actividades especiales. La programación será anunciada próximamente e incluirá recorridos guiados por sus espacios más emblemáticos, espectáculos artísticos y la presentación de un libro conmemorativo sobre su historia y trayectoria.

Foto: cortesía Prensa Ciudad de Mendoza

Los orígenes del Pasaje San Martín

La historia del edificio comenzó en octubre de 1924, luego de que un incendio destruyera varios comercios ubicados sobre la avenida San Martín. Los terrenos pertenecían a Miguel Escorihuela Gascón, empresario vitivinícola y fundador de la Bodega Escorihuela, quien proyectó construir una galería comercial que reuniera locales, oficinas y viviendas en altura.

La propuesta generó sorpresa y resistencia en una sociedad que todavía conservaba el recuerdo del terremoto de 1861. La construcción de una estructura de hormigón armado de semejantes dimensiones despertaba temor, por lo que Escorihuela recibió el apodo de «El Loco».

Sin embargo, el proyecto siguió adelante. El diseño estuvo a cargo del ingeniero Ludwig Freude, fue desarrollado por la firma alemana F.H. Schmidt-John Becker y Cía. y contó con la dirección técnica del ingeniero mendocino Edmundo Guillermo Romero.

La resistencia de la construcción quedó demostrada el 14 de abril de 1927, cuando un sismo de magnitud 7,1 sacudió la provincia. El edificio soportó el movimiento y registró solamente daños menores en los revoques. Este episodio se convirtió en un antecedente importante para el desarrollo de la arquitectura en altura con criterios antisísmicos en Mendoza.