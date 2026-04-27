El Pasaje San Martín celebró sus 100 años y el Mes del Malbec

El Pasaje San Martín fue escenario de una propuesta especial que reunió a vecinos y turistas en el marco de su camino al centenario y de las celebraciones por el Mes del Malbec. La actividad, con entrada libre y gratuita, ofreció una experiencia cultural que integró distintas expresiones artísticas con el universo vitivinícola.

Durante la mañana, el público disfrutó de presentaciones en vivo a cargo de la Orquesta y el Ballet Folclórico de la Ciudad, que desplegaron un espectáculo inspirado en el Malbec, la cepa emblema de Mendoza. La música y la danza aportaron identidad local a una jornada pensada para poner en valor las tradiciones.

Además, quienes asistieron pudieron participar de una degustación de vinos, sumando una experiencia sensorial que destacó la calidad y diversidad del Malbec mendocino, reconocido a nivel internacional.

Asimismo, estuvieron presentes la reina y virreina de la Ciudad, María Celeste Sammartino y Sofía Sosa; la Flor Provincial de la Tradición, Abi Valentina Gil Caro; la primera paisana provincial, María de los Ángeles Tapia; y la cohorte de Flores y Paisanas de la Tradición de distintos departamentos de Mendoza.