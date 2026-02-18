El Partido Verde y opositores de Alfredo Cornejo se reunieron con un exfiscal por los defensores ambientales

Referentes de la oposición provincial, puntualmente del Partido Verde, mantuvieron este miércoles un encuentro de trabajo con el ex fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, Antonio Gustavo Gómez, con el objetivo de analizar la situación actual de los defensores ambientales en Mendoza y evaluar posibles herramientas institucionales para su protección.

La reunión fue convocada por el diputado provincial Emanuel Fugazzotto y contó con la participación de la senadora Flavia Manoni, las diputadas Roxana Escudero y Gabriela Lizana, la concejal de Godoy Cruz por el Frente Verde Silvina Anfuso, el senador Dugar Chappel y el candidato a concejal Emir Laurel.

Durante el encuentro, Gómez expresó su preocupación por el escenario provincial y señaló que el objetivo de su visita fue presentar un proyecto de ley orientado a la protección de los derechos de los grupos ambientalistas. En ese sentido, advirtió que en Mendoza no existen causas penales por crímenes ambientales, a pesar de que este tipo de delitos “son ostensibles en todos lados”. Además, valoró la presencia de representantes legislativos y municipales, y remarcó el rol de la ciudadanía en el reclamo por mayor protección institucional.

Por su parte, el diputado Emanuel Fugazzotto sostuvo que no puede ignorarse la existencia de conflictos socioambientales visibles sin que haya investigaciones penales en curso por posibles delitos ambientales. “Es necesario debatir cómo fortalecer las garantías institucionales”, afirmó, y agregó que Argentina asumió compromisos internacionales en materia de protección de defensores ambientales que deben ser analizados y aplicados en el ámbito provincial.

En la misma línea, el senador Chappel remarcó que la Legislatura debe mantenerse abierta al debate de herramientas que garanticen la participación ciudadana sin intimidaciones. A su turno, la senadora Manoni subrayó que la defensa del ambiente constituye un derecho democrático y que el Estado debe generar condiciones seguras para su ejercicio.

La diputada Escudero, en tanto, puso el foco en la falta de causas judiciales vinculadas a delitos ambientales en la provincia, un dato que consideró merecedor de un análisis profundo por parte de los poderes del Estado.

El encuentro marcó el inicio de un espacio de análisis y articulación entre referentes opositores, orientado a abordar el contexto actual de los conflictos socioambientales en Mendoza y a explorar soluciones institucionales que refuercen la protección de quienes ejercen la defensa del ambiente.