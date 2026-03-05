El Partido Verde puso la lupa sobre el manejo de fondos en Las Heras y denunció irregularidades

El diputado provincial del Partido Verde, Emanuel Fugazzotto, cuestionó la situación financiera de la Municipalidad de Las Heras y denunció irregularidades en el manejo de fondos públicos luego de que el Gobierno provincial autorizara un adelanto de coparticipación por $1.500 millones para cubrir el déficit de caja del municipio conducido por el intendente Francisco Lo Presti.

En ese marco, el legislador advirtió que si el Concejo Deliberante de Las Heras no recibe información clara sobre estas decisiones, impulsarán la creación de una comisión investigadora para esclarecer el uso de los fondos públicos.

El auxilio financiero fue dispuesto a través del Decreto 275/26, firmado por el gobernador Alfredo Cornejo, que autoriza a la Contaduría General de la Provincia a transferir ese monto a la comuna para “atender déficit estacionales de caja”. La devolución se realizará en cuatro cuotas que serán descontadas directamente de la coparticipación municipal entre mayo y agosto.

Para Fugazzotto, el rescate financiero expone un problema estructural en las cuentas municipales y genera serias dudas sobre las prioridades del Ejecutivo local: “¿Sabías que mientras en Las Heras dicen que no hay plata, la historia es bastante distinta? El municipio decidió pagar un bono de 150 mil pesos a empleados municipales para que se cambien del Banco Nación a un banco privado. Sí, plata del municipio para incentivar un acuerdo con un banco privado”, sostuvo el legislador.

El diputado explicó que, tomando una estimación de aproximadamente 3.000 trabajadores municipales, el gasto podría alcanzar al menos 450 millones de pesos: “Estamos hablando de cientos de millones de pesos en bonos para incentivar acuerdos con bancos privados. Pero lo más grave es que al mismo tiempo la Provincia tuvo que salir a rescatar financieramente al municipio con un adelanto de coparticipación de 1.500 millones de pesos. Traducido: no llegan a fin de mes y los están salvando con plata adelantada de todos los mendocinos”, afirmó.

Fugazzotto también cuestionó las prioridades de la gestión municipal frente a la situación de los servicios públicos: “En Las Heras faltan obras, falta mantenimiento del arbolado público, faltan luminarias y las calles están destruidas. Pero las prioridades del intendente parecen ser estas: acuerdos con bancos privados financiados con plata de los vecinos”, señaló.

Finalmente, el legislador advirtió que el caso podría escalar institucionalmente si no hay explicaciones claras: “Esperamos que el Concejo Deliberante reciba información precisa sobre este acuerdo y sobre la situación financiera del municipio. Si eso no ocurre, vamos a impulsar la creación de una comisión investigadora para que se analicen todos los antecedentes y se determine qué pasó con los recursos públicos”, concluyó Fugazzotto.