El Parque San Martín se renueva: licitan la transformación de los “Caballitos de Marly” en un moderno polo gastronómico

Uno de los rincones más icónicos de Mendoza se prepara para un cambio de cara . El Gobierno provincial lanzó oficialmente la licitación pública para la reconstrucción y explotación comercial de la Unidad de Servicio “Caballitos de Marly”, ubicada en la estratégica rotonda de ingreso frente a los Portones del Parque.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Energía y Ambiente a través de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque, busca jubilar la estructura actual para dar paso a un edificio de vanguardia. La meta es clara: convertir este punto de encuentro en un eje gastronómico y turístico que integre servicios modernos sin perder la esencia patrimonial del predio.

La obra contempla la demolición del local existente y la construcción de un espacio diseñado bajo parámetros de accesibilidad universal y sostenibilidad. En total, la nueva unidad contará con 350 m² cubiertos, donde se destacará un puente conector entre terrazas, un elemento arquitectónico pensado para ofrecer vistas privilegiadas del entorno natural.

Además del área comercial privada, la propuesta incluye una fuerte impronta social. Se construirán baños públicos gratuitos —un reclamo histórico de quienes pasean por la zona— y una nueva Oficina de Informes para asistir a los turistas que ingresan por Avenida Libertador.

Para no alterar la mística del parque, la intervención será respetuosa con su estética tradicional:

Se instalarán cerca de 600 m² de senderos de teja molida, manteniendo el estilo original del San Martín.

Se creará una plaza de acceso de 1.000 m², sumando terrazas y puentes peatonales para fomentar el uso recreativo del lugar.

Hacia el sector suroeste, se prevé la instalación de un deck exterior para disfrutar del aire libre.



Las empresas interesadas deberán presentar sus propuestas en formato papel y digital. La apertura de sobres está programada para el próximo viernes 27 de marzo de 2026, a las 10, en la sede de la Dirección de Biodiversidad y Ecoparque (Paseo Los Plátanos 88).

Con esta obra, el sector de los Caballitos de Marly dejará de ser solo un punto de paso para convertirse en un centro de servicios de primer nivel para mendocinos y visitantes.