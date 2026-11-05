El Parque General San Martín celebra sus 130 años con recorridos turísticos y actividades especiales

La Ciudad de Mendoza se suma a los festejos con propuestas recreativas, culturales, deportivas y gastronómicas que se desarrollarán del sábado 7 al lunes 9 de noviembre. Habrá caminatas guiadas, bicitours y paseos en bus turístico para descubrir la historia y los principales atractivos del emblemático espacio verde.

Las actividades para celebrar el aniversario

Sábado 7 de noviembre

La primera propuesta será FWT Historias de una transformación, un recorrido peatonal guiado que comenzará a las 10 en el sector oeste de los Portones del Parque. La caminata tendrá una extensión aproximada de tres kilómetros y una duración de dos horas.

Durante el paseo, los participantes podrán conocer algunos de los lugares más representativos del predio, como la Fuente de los Continentes, la Calesita, el Estadio Malvinas Argentinas y el Lago del Parque. La experiencia finalizará con una degustación de alfajores de Entre Dos, acompañados de café y panificados.

La actividad será arancelada y tendrá cupos limitados, por lo que requerirá inscripción previa.

Domingo 8 de noviembre

La jornada contará con dos propuestas para descubrir el patrimonio natural y cultural del parque.

A las 10 y a las 17 partirá desde la explanada de la Municipalidad de Mendoza el Bus Turístico especial Aniversario del Parque. El recorrido incluirá sus principales avenidas y espacios emblemáticos, además de una visita al Cerro de la Gloria, donde habrá una interpretación guiada a cargo de Facundo Loyarte, de Libertador Turismo Experiencias Culturales.

El paseo continuará por la muestra Patrimonio Vivo, ubicada en el Ecoparque. La actividad será gratuita, tendrá una duración aproximada de tres horas y media y contará con cupos limitados e inscripción previa. Ese mismo día, a las 10, también se realizará un Bicitour, con punto de encuentro en la plaza Independencia, junto al cartel #AmoMendoza. Durante dos horas, los participantes podrán combinar actividad física, naturaleza, cultura y experiencias gastronómicas en un recorrido pensado especialmente para celebrar el aniversario.

La propuesta será gratuita y requerirá inscripción previa. Quienes deseen consumir en el truck de Entre Dos deberán abonar $5.000 por persona.

Lunes 9 de noviembre

Para cerrar las celebraciones, se ofrecerá el Mini Bus Turístico especial Aniversario del Parque, una experiencia guiada de dos horas y media por las principales avenidas y espacios destacados del predio.

El recorrido incluirá una visita al Cerro de la Gloria y finalizará con una propuesta gastronómica en La Arboleda, donde se ofrecerá café con leche acompañado de una sopaipilla o medialuna.

La salida será desde la explanada de la Municipalidad de Mendoza, ubicada en 9 de Julio 500. La actividad será arancelada y tendrá cupos limitados, con inscripción previa.