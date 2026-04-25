El Parque en juego: ¿quién manda en el historial, Independiente Rivadavia o Gimansia y Esgrima?

Tras varios años de espera, habrá superclásico mendocino. En lo que se anticipa como un partido que será histórico, Independiente Rivadavia recibirá a Gimnasia y Esgrima de Mendoza este domingo en el Bautista Gargantini, donde los dos equipos del Parque se verán las caras tras su último duelo, en 2022.

Desde aquel 1 de octubre de 1922, cuando azules y blanquinegros jugaron su primer partido (fue triunfo del Mensana por 2 a 0), los dos gigantes del fútbol mendocino han disputado grandes “batallas” que quedaron grabadas en la historia.

Si bien a lo largo del tiempo el Lobo y la Lepra se han enfrentado en más de 300 ocasiones entre partidos oficiales y no oficiales, la realidad marca que si se toman en cuenta sólo los cruces correspondientes a competiciones de AFA, los dos gigantes del fútbol mendocino se han visto las caras 18 veces.

El historial en competiciones AFA

En ese apartado, los Azules marcan amplia ventaja sobre el Blanquinegro. En ese marco, la Lepra ganó 11 partidos, mientras que el Lobo lo hizo 3 veces. Los 4 restantes terminaron en igualdad.

La primera vez que se vieron las caras en un torneo AFA fue en el marco de los antiguos Campeonatos Nacionales. Durante el Nacional de 1982, el Lobo y la Lepra se enfrentaron un 7 de marzo en el estadio Mendoza (hoy Malvinas Argentinas). En aquella ocasión el partido terminó 2 a 2. El Lobo, dirigido por Jorge Julio, se adelantaría con los goles de Alfredo Raúl Letanú y Mario Hernán “el Panza” Videla; sin embargo, la Lepra reaccionaría y llegaría a la igualdad gracias a los tantos de Carlos Ereros y Miguel Ángel Rodríguez, de penal.

Foto: Gentileza.

Casi dos meses después, el 25 de abril, se jugaría el segundo juego entre ambos, nuevamente en el Estadio Mendoza. Esa vez, serían los Azules quienes vencerían a su eterno rival con dos goles de Carlos Ereros. En ese torneo, Independiente Rivadavia clasificaría a la siguiente ronda. Tras un gran torneo, el equipo dirigido por Hardan Curi terminaría cayendo en semifinales ante el Ferro de Timoteo Griguol, que a la postre se coronaría como campeón del fútbol argentino.

Imagen del suplemento deportivo Ovación, del 10/09/2003 (Foto: Gentileza).

Tras cinco años, el Mensana y los Azules se enfrentaron 2 veces por el torneo del interior: ambos cotejos terminaron en empate.

Para que ambos equipos se vuelvan a ver las caras en la órbita de una competición de AFA hubo que esperar hasta inicios de los 2000. Por el Torneo Federal A, los dos clubes del parque se enfrentaron 8 veces en las temporadas 2003-04 y 2006-7. La curiosidad es que el Blanquinegro no pudo ganar ninguno de esos partidos: la Lepra se impuso 7 veces y empataron el encuentro restante.

Foto: Gentileza.

Ya en el año 2015 azules y blanquinegros se enfrentarían en la segunda división del fútbol argentino. En esa temporada jugarían dos partidos, ambos ganados por la Lepra.

En 2018, también en la Primera B Nacional, se volverían a cruzar. En esa ocasión sería el Lobo quien saldría victorioso, gracias a un tanto de Patricio Cuchi.

En 2022, en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina, se volvería a disputar el supreclásico mendocino. Nuevamente, la moneda caería del lado azul del parque, que festejaría el pase a 16avos de final tras vencer a su rival por 2 a 0.

Foto: Prensa de Copa Argentina.

Ese mismo año, por la Primera Nacional, Gimnasia y Esgrima se tomaría revancha por la eliminación en Copa Argentina: durante la fase regular se impondría 2 a 0 en el Víctor Legrotaglie; mientras que en la fase de playoffs eliminaría a los Azules por 1 a 0, gracias al tanto de Santiago Solari, hoy jugador de Racing de Avellaneda. Ese sería el último encuentro entre ambos.

En Liga Mendocina el Lobo aventaja a la Lepra

En cuanto a los duelos en el plano doméstico, es Gimnasia el que se impone a Independiente Rivadavia. De 238 partidos, el Blanquinegro ganó 81, mientras que la Lepra se quedó con 74 clásicos. Empataron 83 veces.

Sin embargo, cabe resaltar que desde 1995 Independiente Rivadavia comenzó a jugar estos partidos con equipos alternativos, debido a que a partir de ese momento comenzaría a disputar tornos AFA.

La mismo aplica para el Lobo, aunque en su caso esto comenzó a suceder a partir de la temporada 1998-99.

¿Cómo está el historial?

Si se toman en cuenta sólo los encuentros oficiales, en los que se contabilizan las competiciones de AFA, la Liga Mendocina de Fútbol y la Copa Competencia, se disputaron 263 partidos. En ese conteo, el Lobo mantiene una leve ventaja sobre la Lepra: el Blanquinegro ganó 88 partidos, los Azules 87, y empataron en otros 88 juegos.

Nuevamente, cabe resaltar que a partir de 1995 Independiente Rivadavia jugó los partidos de la Liga Mendocina de Fútbol con equipos alternativos, mientras que Gimnasia y Esgrima comenzó a disputarlos de esa manera a partir de la temporada 1998-99.

Si se toma en cuenta la totalidad de partidos, incluidos los de carácter no oficial, la cuenta asciende a un total de 318 encuentros. En este conteo, es Independiente Rivadavia el que sale mejor parado: la Lepra ganó 114 encuentros, mientras que el Lobo tiene 106 victorias, y empataron en 98 ocasiones.

Bonus track

Antes del primer clásico disputado bajo la órbita de la Liga Mendocina de Fútbol, en 1922, en el que resultó vencedor el Lobo, hay un antecedente.

Hay que remontarse al 3 de julio de 1913. Ese día se disputó un partido entre Gimnasia y Esgrima y el por entonces denominado Club Atlético Independiente, cuya camiseta era a rayas con colores rojo, verde y blanco. El partido terminó 0 a 0. En aquella época no existía la Liga Mendocina de Fútbol, sino que regía la Federación Mendocina de Football.

En cuanto a los Azules, recién pasarían a llamarse Club Sportivo Independiente Rivadavia en 1919, cuando el Club Atlético Independiente se fusionó con el Club Sportivo Rivadavia.