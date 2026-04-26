El Parque Deportivo de Montaña ajusta sus horarios para la temporada de invierno

Con la llegada de las temperaturas más bajas, la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza dispuso nuevos horarios para el Parque Deportivo de Montaña, adaptando su funcionamiento a la temporada de invierno.

A partir de este período, el predio permanecerá abierto todos los días en una franja horaria más acotada, con el objetivo de garantizar mejores condiciones de seguridad y aprovechar las horas de luz natural. En este sentido, el parque funcionará entre las 8 y las 20 horas, según el esquema vigente para los meses más fríos.

El espacio, ubicado en las inmediaciones del Parque General San Martín, es uno de los principales puntos de encuentro para quienes practican actividades al aire libre como senderismo, ciclismo, running y mountain bike, consolidándose como una opción recreativa y deportiva durante todo el año.

Desde el municipio destacaron que la modificación responde a criterios estacionales habituales, ya que el parque ajusta sus horarios según la época del año para optimizar su uso y garantizar la seguridad de los visitantes.

Además, durante el horario de apertura se mantiene la presencia de personal de seguridad y preventores, lo que permite que vecinos y turistas puedan disfrutar del predio en un entorno controlado.