El Parque Central será escenario de una jornada para visibilizar la Piel de Cristal

La Ciudad de Mendoza acompañará una jornada de concientización sobre la Epidermólisis Ampollar, conocida como Piel de Cristal, una enfermedad genética poco frecuente que provoca una extrema fragilidad en la piel. El encuentro será este sábado 31 de octubre, de 11 a 17, en el Parque Central, sobre calle El Parral, antes de la rotonda de Pellegrini.

La iniciativa se desarrolla durante la Semana de la Epidermólisis Ampollar, que se conmemora del 25 al 31 de octubre, y lleva como lema “No me mires diferente”. La propuesta busca acercar información a la comunidad, derribar prejuicios y generar mayor comprensión sobre quienes conviven con esta condición.

Durante la jornada participará el Mendoza Falcon Club, que realizará una exhibición de autos clásicos. Además, de 13 a 15, estarán presentes los Payamédicos con actividades para compartir un momento de encuentro y alegría con las familias.

La Piel de Cristal es una enfermedad que hace que la piel sea extremadamente delicada. Los roces, las presiones y las fricciones pueden provocar ampollas, heridas y dolor, por lo que las personas que la padecen necesitan cuidados especiales y, en muchos casos, tratamientos permanentes. Es importante aclarar que no es contagiosa.