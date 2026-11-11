El papa León XIV se despidió de Argentina ante una multitud en Luján: “Levántate y camina”

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina llegó a su fin este miércoles 11 de noviembre con una multitudinaria misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Más de dos millones de personas participaron de la celebración que marcó el cierre de su paso por el país.

En un clima de profunda emoción, el Sumo Pontífice agradeció el recibimiento de los argentinos y dejó un mensaje de esperanza, reconciliación y compromiso social.

Highlights of Pope Leo XIV’s Mass at the Basilica of Lujan, where the Pope invited Argentina to undertake a journey of reconciliation, enlightenment, communion and mission. pic.twitter.com/f0NtQTj7Ab — Vatican News (@VaticanNews) November 11, 2026

“Gracias Argentina por recibirme con los brazos abiertos”, expresó ante los fieles que colmaron la plaza y las calles aledañas al santuario. Visiblemente emocionado, aseguró que durante su estadía se sintió como en su propia casa.

🇦🇷 "Queridos irmãos e irmãs: dou graças a Deus pelo que vivi na minha visita a este país, berço do nosso querido Papa Francisco.



Obrigado por terem me recebido com tanto carinho; senti-me em casa. Hasta siempre mi querida Argentina!" #PapaLeãoXIV pic.twitter.com/uidxTzQlKg — Vatican News (@vaticannews_pt) November 11, 2026

El último mensaje del Papa en Luján

Durante la homilía, León XIV destacó la riqueza humana del país y puso el acento en la necesidad de construir una sociedad basada en la solidaridad, el perdón y la fraternidad.

Per la Messa che Leone XIV celebra davanti alla Basilica di Nostra Signora di Luján, tutti gli sguardi sono andati a lei. La piccola statua della Vergine di Luján, patrona dell'Argentina, alta appena 38 centimetri, è arrivata sul palco, e i fedeli radunati davanti al santuario… pic.twitter.com/QcbbT85W7I — Vatican Report (@VaticanReportIt) November 11, 2026

El Pontífice recordó especialmente a su antecesor, el papa Francisco, y destacó el significado de encontrarse con el pueblo argentino, que volvió a recibir la visita de un jefe de la Iglesia católica después de casi cuatro décadas.

“Argentina, levántate y camina”, fue una de las expresiones más significativas de su mensaje final, con el que convocó a los argentinos a superar las dificultades y fortalecer los vínculos comunitarios.

La ceremonia también tuvo un fuerte contenido simbólico. León XIV recordó que su pontificado comenzó el 8 de mayo, fecha en la que se celebra a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.

Ante su imagen, pidió protección para continuar con su misión apostólica y encomendó a la Virgen el futuro del país.

#LeoneXIV incensa la statua di Nostra Signora di Luján, presiedendo la Messa nel piazzale antistante l'omonima basilica. #ViaggioApostolico #Argentina



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Una despedida cargada de emoción

La multitud acompañó cada intervención del Papa con aplausos, cánticos y muestras de afecto. En distintos momentos se escuchó el pedido de los fieles para que permaneciera en Argentina.

León XIV respondió con palabras de agradecimiento y recordó la historia de la Virgen de Luján, cuya imagen llegó al territorio argentino en una carreta y permaneció allí.

In his final Mass in Argentina, Pope Leo XIV invites the faithful to undertake a journey of “reconciliation, enlightenment through the word of God, communion, and being sent forth on mission,” mirroring the journey “we experience in the celebration of every Eucharist.” pic.twitter.com/8b2tedmm98 — Vatican News (@VaticanNews) November 11, 2026

“Hasta siempre, mi querida Argentina”, expresó al finalizar su despedida, en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Antes de llegar a Luján, el Pontífice había visitado el complejo penitenciario de Villa Devoto, donde mantuvo un encuentro con personas privadas de la libertad.

Highlights of Pope Leo XIV's visit to the Villa Devoto federal penitentiary in Buenos Aires, where the Pope encouraged parents to accompany their children so that they do not fall into "the pernicious networks of criminality." pic.twitter.com/CIkCvkhkTL — Vatican News (@VaticanNews) November 11, 2026

La jornada puso fin a una intensa agenda que incluyó actividades religiosas e institucionales en Buenos Aires y Córdoba, además de encuentros con autoridades políticas y miles de fieles.

Tras la celebración, León XIV se dirigió hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde estaba prevista la despedida oficial junto al presidente Javier Milei, antes de continuar su gira apostólica rumbo a Perú.

Su paso por la Argentina dejó imágenes multitudinarias, mensajes dirigidos a distintos sectores de la sociedad y una convocatoria a la reconciliación que tuvo en Luján su expresión final.