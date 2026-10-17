El papa León XIV salió del hospital y ya tiene fecha para reaparecer en público: qué pasa con su viaje a Argentina

Este sábado, el papa León XIV recibió el alta médica después de permanecer cinco días internado en el Hospital Gemelli de Roma, donde fue operado para extirparle un adenocarcinoma pulmonar. Tras una evolución favorable, el Sumo Pontífice regresará durante las primeras horas de la tarde a su residencia en el Vaticano.

La noticia fue dada por la oficina de prensa de la Santa Sede, que difundió la decisión del equipo médico luego de los últimos controles. “Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta”, señalaron en el comunicado.

El regreso permitirá que León XIV retome de manera progresiva sus actividades. La primera aparición prevista será este domingo, cuando volverá a rezar el Ángelus desde la ventana de los aposentos papales, en el Palacio Apostólico.

Cómo fue la operación del Papa

León XIV fue operado este martes en Roma luego de que los estudios previos detectaran un nódulo en el pulmón. Durante la intervención, los médicos confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

La cirugía se realizó mediante una técnica videoasistida y, según el parte médico difundido por la Santa Sede, se desarrolló según lo previsto y sin complicaciones. El diagnóstico fue confirmado mediante un examen histológico durante la intervención.

El procedimiento duró aproximadamente 90 minutos, mientras que el pontífice permaneció cerca de tres horas en el quirófano. Tras despertarse sin inconvenientes y pasar un breve período de observación, regresó a su habitación, ubicada en el décimo piso del hospital.

Según la información difundida por el Vaticano, la evolución postoperatoria fue favorable durante los cinco días de internación.

A pesar de permanecer hospitalizado, el Papa pudo mantener parte de su actividad: realizó algunas tareas laborales y celebró misas en un espacio acondicionado especialmente para él en la décima planta del centro médico romano.

Qué pasa con la visita del Papa a la Argentina

Si bien todavía no hay un comunicado oficial que confirme o cancele la visita del Sumo Pontífice al país, desde el Gobierno nacional continúan con los preparativos. Hace algunos días, el canciller Pablo Quirno había expresado que desde el Ejecutivo mantenían reuniones con el Vaticano “para tratar detalles de la visita”. En ese sentido, el funcionario había asegurado que “todos trabajamos para que la visita suceda“.

Cabe recordar que la visita del Papa a la Argentina formaba parte de una gira que el Vaticano anunció por Sudamérica. Dentro del itinerario previsto, el Sumo Pontífice permanecería en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, periodo en el que está prevista una cargada agenda.