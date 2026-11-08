El papa León XIV llega a la Argentina: a qué hora arribará y cómo será su primer día en el país

Finalmente llegó el día: el papa León XIV llega este domingo a la Argentina. Cabe resaltar que es la primera visita de un Sumo Pontífice en 39 años. Durante tres jornadas, el Santo Padre tendrá una agenda que combinará encuentros institucionales, celebraciones religiosas multitudinarias y visitas a sectores vulnerables, en un recorrido que abarcará la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

El arribo se producirá después de su paso por Uruguay. En el Aeroparque Metropolitano será recibido a las 16:30 por el presidente Javier Milei, representantes de la Cancillería y las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina.

Entre las primeras actividades previstas, León XIV se trasladará a la Plaza San Martín para rendir homenaje al general José de San Martín. Luego acudirá a la Casa Rosada, donde mantendrá una audiencia protocolar con Milei a las 17.50. La agenda continuará en el Palacio Libertad, escenario de su primer acto público formal en el país, durante el cual dirigirá un mensaje a autoridades nacionales, diplomáticos y representantes de la sociedad civil.

Además, el Papa acudirá al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde viven más de 400 personas con discapacidad, y visitará la cárcel de Devoto para reunirse con 70 personas privadas de su libertad y escuchar sus testimonios.

También está previsto un encuentro en la Universidad Católica Argentina (UCA) con representantes del mundo del trabajo, sindicalistas y empresarios.

Las celebraciones religiosas serán otro de los ejes de la gira. En ese marco, León XIV presidirá misas multitudinarias en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo; en el predio de la Federación Argentina de Aviones, en Córdoba; y en la Basílica de Luján, donde concluirá su recorrido el próximo miércoles.

Cómo será el operativo de seguridad

La magnitud de la convocatoria prevista llevó al Gobierno nacional a organizar un amplio operativo de seguridad. Las estimaciones oficiales indican que más de siete millones de personas se movilizarán durante las jornadas de la visita.

El operativo estará coordinado por el Ministerio de Seguridad a través de un Comando Unificado y contará con cerca de 50.000 efectivos. Participarán integrantes de las cuatro fuerzas federales, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), el Servicio Penitenciario y las policías de las jurisdicciones involucradas.

El dispositivo también tendrá el apoyo permanente de la cápsula de custodia de la Guardia Suiza y de la Gendarmería Vaticana.