El papa León XIV encabezó el Ángelus en el Vaticano tras recibir el alta: qué dijo sobre su recuperación

El papa León XIV reapareció este domingo en público para rezar el tradicional Ángelus desde el Vaticano, un día después de recibir el alta médica del Hospital Gemelli de Roma. En su primera aparición tras la operación por un adenocarcinoma pulmonar, el Sumo Pontífice agradeció el apoyo recibido y anunció que retomará sus actividades de manera gradual.

“Una vez superada esta difícil etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones“, expresó el Papa ante los miles de fieles reunidos en la plaza de San Pedro. En ese marco, cabe resaltar que su alocución fue más breve de lo habitual.

León XIV, de 71 años, también contó que la experiencia de estos días lo hizo sentirse “especialmente cerca de quienes padecen enfermedades y discapacidades“. Al finalizar sus palabras desde la ventana de sus aposentos en el Palacio Apostólico, agradeció nuevamente a los presentes y recibió una ovación.

Cómo sigue la recuperación del papa León XIV

El Papa había anunciado hace una semana que debía someterse a una intervención por un nódulo en el pulmón. La cirugía se realizó el martes 13 de octubre en el Hospital Gemelli de Roma y consistió en la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho, donde los estudios confirmaron la presencia de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar.

La intervención fue exitosa y, según el equipo médico, la recuperación avanza favorablemente, sin complicaciones posoperatorias. León XIV recibió el alta el sábado 17 de octubre, luego de que los análisis de sangre y las radiografías de tórax arrojaran resultados satisfactorios.

Sin embargo, todavía debe conocer los resultados de estudios complementarios que permitirán determinar si necesita algún tratamiento adicional. Los médicos estiman que podría completar su recuperación física en unos diez días, un plazo que será importante para definir cómo continuará con su agenda.

Qué pasa con el viaje del Papa a la Argentina

La reaparición de León XIV también reavivó la expectativa por su posible visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El viaje formaría parte de una gira sudamericana que incluiría además a Uruguay y Perú.

Por el momento, el Vaticano no confirmó oficialmente qué sucederá con la visita. Sin embargo, el cirujano que intervino al Sumo Pontífice sostuvo que, desde el punto de vista clínico, no existen motivos que impidan realizarla.