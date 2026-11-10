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El Papa León XIV en Córdoba: el cronograma completo de sus actividades

Su llegada está prevista para las 9 al aeropuerto Ambrosio Taravella, tras despegar a las 7.30 desde el Aeroparque porteño.

En el transcurso de su gira por la Argentina, el Papa León XIV encabezará este martesuna serie de actividades centrales en territorio cordobés. Su llegada está prevista para las 9 al aeropuerto Ambrosio Taravella, tras despegar a las 7.30 desde el Aeroparque porteño.

El primer acto multitudinario de la jornada tendrá lugar a las 10, con una misa abierta en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Por la tarde, a las 15:15, el Pontífice se trasladará a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción para encabezar un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales.

Ante la llegada constante de delegaciones y fieles desde diversos puntos del país, movilizados desde la tarde de del lunes, las autoridades desplegaron operativos de seguridad y ordenamiento. La Policía de Córdoba y la Policía Caminera mantienen controles en los accesos viales y en los ingresos al predio de la vigilia para agilizar el tránsito y fiscalizar la documentación vehicular.

Tramo final de la visita y partida a Perú

El regreso del Santo Padre a Buenos Aires está programado para las 16.55. Al llegar, participará por la noche de una vigilia juvenil junto al Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo.

La agenda del miércoles comenzará a las 8 con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto. Posteriormente, a las 10, celebrará una misa en la Basílica de Luján, donde se prevé una convocatoria masiva en la plaza Belgrano y sus alrededores.

El cierre oficial de su estadía en el país será a las 14 con una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde partirá hacia Lima para dar inicio a su visita en Perú.

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