El papa León XIV confirmó su visita a la Argentina: cuándo llegará

El papa León XIV confirmó este lunes 26 de octubre que visitará la Argentina en noviembre, como parte de una gira apostólica que también incluirá Uruguay y Perú. La noticia fue ratificada oficialmente por el Vaticano, que además informó que la recuperación del Sumo Pontífice evoluciona favorablemente después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido.

La visita se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre de 2026, mientras que la llegada del Papa a territorio argentino está prevista para el 8 de noviembre.

La confirmación estuvo acompañada por un mensaje del líder de la Iglesia católica, quien expresó su entusiasmo por regresar a América Latina, una región con la que mantiene un vínculo especial por los años que vivió en Perú.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”, manifestó León XIV.

Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el… — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 26, 2026

El mensaje del papa León XIV antes de viajar a la Argentina

A través de un comunicado difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Pontífice expresó su deseo de que la gira sirva para fortalecer los vínculos entre las comunidades religiosas y transmitir un mensaje de esperanza.

En ese sentido, planteó que el viaje debe ser una oportunidad para promover la fraternidad, la comunión y el compromiso de anunciar el Evangelio.

La visita apostólica tendrá como destinos Uruguay, Argentina y Perú, donde el Papa mantendrá encuentros con las iglesias locales y los fieles.

La confirmación pone fin a las dudas que habían surgido sobre la realización del viaje debido a los problemas de salud que atravesó recientemente el Pontífice.

Qué informó el Vaticano sobre la salud del Papa

La Santa Sede también difundió detalles sobre la evolución médica de León XIV, quien fue sometido a una intervención quirúrgica dos semanas atrás.

Según el comunicado oficial, la operación se realizó sin complicaciones y los estudios posteriores confirmaron que la enfermedad estaba localizada, por lo que no resulta necesario un tratamiento oncológico adicional.

Desde su regreso al Vaticano, el Papa retomó progresivamente sus actividades, aunque mantiene una agenda adaptada a las recomendaciones médicas.

El doctor Luigi Carbone, integrante del equipo que sigue su evolución, confirmó que no existen contraindicaciones médicas que le impidan realizar el viaje apostólico.

De esta manera, el Vaticano ratificó que la gira se desarrollará conforme al programa previsto.

La expectativa por la visita papal a la Argentina

El anuncio representa un acontecimiento de especial importancia para la Iglesia católica argentina, que se prepara para recibir al nuevo Pontífice.

La visita también tendrá una dimensión regional, ya que León XIV recorrerá tres países sudamericanos con el objetivo de fortalecer el vínculo con las comunidades religiosas y transmitir un mensaje de fe y paz.

Con las fechas confirmadas y el aval médico correspondiente, la llegada del papa León XIV a la Argentina está prevista para el próximo 8 de noviembre, en el marco de una gira que se extenderá hasta el 17 del mismo mes.