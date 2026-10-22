El papa León XIV confirmó que llegará a Argentina: “Allá vamos”

El miércoles la Plaza de San Pedro estaba viviendo una de las tradicionales audiencias públicas, contexto en el que el papa León XIV confirmó que tiene muchas intenciones de viajar para visitar la República Argentina. Ratificación que llegó de forma espontánea y generó mucha expectativa entre el público argentino.

Y es que, en el lugar había un grupo de fieles que ondeaban banderas de Argentina e insistían por la llegada de León al país, a lo que el padre respondió de forma concisa “Argentina, allá vamos”. Una respuesta que desató locura entre los presentes que lograron la confirmación de que la agenda del papa sigue en marcha.

Esta frase del sumo pontífice es, hasta ahora, la definición más clara sobre la tan ansiada llegada al país desde su asunción. Aunque es sabido que las fechas deberán ser elegidas y formalizadas por las autoridades del Vaticano en relación con la salud del santo padre.

Esta ratificación abre muchas puertas, ahora solo quedará esperar que el estado católica y el arco político argentino puedan encontrar una forma de llevar a cabo la visita del papa.