El PAMI, al borde del colapso: denuncian que el Gobierno no gira los recursos prometidos

Este jueves, Graciela Ocaña, legisladora porteña y extitular del PAMI, aseguró que la obra social de los jubilados y pensionados se encuentra en una situación crítica debido a que el Gobierno nacional “no está girando los recursos que por el presupuesto se comprometió a girar”.

En diálogo con MDZ Radio, Ocaña sostuvo que el PAMI “viene con un déficit producto de la eliminación del Impuesto País” y criticó el uso que gestiones anteriores hicieron de los fondos extraordinarios que recibió la obra social. “En vez de utilizarlos para equilibrar el PAMI y poder dar respuesta a la demanda insatisfecha, se hizo un uso político de esos recursos”, señaló.

En ese sentido, la extitular aseveró que “hubo fraudes, hubo mal uso de recursos, hubo financiamiento de la política, de intendentes amigos. Esto pasó en todo el país”.

Graciela Ocaña, extitular del PAMI, apuntó contra el Ejecutivo nacional por no girar los fondos prometidos.

Ya analizando la situación actual de PAMI, la legisladora indicó que en 2025 “casi el 25% del PAMI fue financiado por el tesoro a través de los ATN” y remarcó que “este año, a pesar del compromiso presupuestario que tiene la economía de girar los fondos al PAMI, no lo hizo (…) Se giraron fondos, pero no son para pagar la totalidad”.

En ese sentido, Ocaña apuntó contra el Ejecutivo nacional y reclamó el cumplimiento de las transferencias: “Lo que tiene que hacer el ministro Caputo, si no quiere caer en un incumplimiento y abandono de persona, es mandarle el dinero que por presupuesto nacional aprobado por el Congreso le debe al PAMI”.

Ocaña augura un futuro complicado para el PAMI

Si bien Ocaña expuso que el PAMI actualmente está llevando pagos parciales a distintos prestadores, remarcó que la falta de recursos impactará en el funcionamiento del sistema de salud. En ese marco, auguró un futuro oscuro: “Dentro de 15 o 20 días vamos a estar hablando de lo mismo”.

En ese sentido, la extitular del PAMI advirtió que otro de los motivos por los que han caído los ingresos de la obra social es la baja de trabajadores en blanco. Según detalló, en los últimos meses se ha producido una merma en la cantidad de empleados registrados.

Esta situación no sólo impacta en las arcas del PAMI, sino también en la situación económica de los afiliados. En ese marco, Ocaña remarcó que “los jubilados están muy mal” y expuso que “las jubilaciones hoy no llegan a los $500.000, cuando todos sabemos que la canasta básica para una persona mayor es superior a $1.500.000”.